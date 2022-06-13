BetterMe для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.3.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|BetterMe Limited
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|29,34 Мб
BetterMe - фитнес-приложение, которое предлагает индивидуальный здоровый подход к снижению и увеличению веса. Пользователь может задать собственный график, предпочтения и образ жизни, чтобы добиться быстрых результатов без вреда для здоровья. Присутствуют тренировки для любого уровня подготовки, а также разнообразные комплексы упражнений для занятий дома или в тренажерном зале, без снаряжения или с тренажерами.
Особенности BetterMe:
- Программы тренировок: индивидуальные наборы упражнений и питания, которые помогут вам быстрее прийти в форму (более 1500 тренировок).
- Планы питания, разработанные сертифицированными экспертами для улучшения ваших результатов с помощью интервального голодания, кето, веганских диет и многого другого.
- План интервального голодания 16:8, который изменит ваше представление о контроле над весом.
- Трекер калорий: подробная информация о дневном потреблении калорий и удобный инструмент для отслеживания уровня белков, жиров и углеводов.
- Трекер воды и счетчик шагов, которые помогут в достижении ваших ежедневных целей.
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