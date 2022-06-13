BetterMe - фитнес-приложение, которое предлагает индивидуальный здоровый подход к снижению и увеличению веса. Пользователь может задать собственный график, предпочтения и образ жизни, чтобы добиться быстрых результатов без вреда для здоровья. Присутствуют тренировки для любого уровня подготовки, а также разнообразные комплексы упражнений для занятий дома или в тренажерном зале, без снаряжения или с тренажерами.

Особенности BetterMe: