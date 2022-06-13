BetterMe для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.3.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:29,34 Мб
BetterMe скриншот № 1
BetterMe скриншот № 2
BetterMe скриншот № 3
BetterMe скриншот № 4

BetterMe - фитнес-приложение, которое предлагает индивидуальный здоровый подход к снижению и увеличению веса. Пользователь может задать собственный график, предпочтения и образ жизни, чтобы добиться быстрых результатов без вреда для здоровья. Присутствуют тренировки для любого уровня подготовки, а также разнообразные комплексы упражнений для занятий дома или в тренажерном зале, без снаряжения или с тренажерами.

Особенности BetterMe:

  • Программы тренировок: индивидуальные наборы упражнений и питания, которые помогут вам быстрее прийти в форму (более 1500 тренировок).
  • Планы питания, разработанные сертифицированными экспертами для улучшения ваших результатов с помощью интервального голодания, кето, веганских диет и многого другого.
  • План интервального голодания 16:8, который изменит ваше представление о контроле над весом.
  • Трекер калорий: подробная информация о дневном потреблении калорий и удобный инструмент для отслеживания уровня белков, жиров и углеводов.
  • Трекер воды и счетчик шагов, которые помогут в достижении ваших ежедневных целей.
ТОП-сегодня раздела "Здоровье"
 

скачать FitBitFitBit 2.87

Fitbit – приложение для работы с фитнесс-трекерами от различных производителей (Blaze, Alta, Alta HR,...

скачать ПульсометрПульсометр 1.2

Пульсометр - бесплатное Android-приложение, которое позволяет измерять пульс и сохранять результаты измерения...

скачать Калькулятор калорий ХиКиКалькулятор калорий ХиКи 3.25

Удобный и простой в использовании счетчика калорий ХиКи для Android-устройств, благодаря...

скачать Шпагат за 30 ДнейШпагат за 30 Дней 1.0.2

Тренировки для любого уровня подготовки, позволяющие при любом уровне подготовки сесть...

скачать Счетчик калорийСчетчик калорий 6.5.6

Счетчик калорий с большой пищевой базой данных и быстрым вводом данных о питании и...

скачать EmoticaEmotica 1.4.4

Приложение, которое позволяет наладить гармоничные отношения с окружающими и перестать...

Отзывы о программе BetterMe

Admin

Отзывов о программе BetterMe 6.3.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв