Nyx Music Player для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:10,01 Мб
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Nyx Music Player - отличный музыкальный плеер, который предоставляет множество полезных функций для всех любителей музыки, как например плавные анимации переходов, воспроизведение музыки на природной частоте 432 Гц, эффект объемного звучания, встроенный эквалайзер и многое другое.

Ключевые особенности Nyx Music Player:

  • Красиво выполненный дизайн.
  • Плавные анимации переходов.
  • Светлая и темная тема оформления.
  • 6 акцентных цветов (синий, красный, фиолетовый, голубой, розовый и персиковый).
  • 24 возможных стиля темы.
  • Looper - повтор любимой части песни.
  • Воспроизведение музыки на природной частоте 432 Гц.
  • Увеличение громкости - до 150%.
  • 3D-звук - эффект объемного звучания.
  • Воспроизведение плейлиста по расписанию.
  • Воспроизведение папок.
  • Регулировка диапазона частот.
  • Настройка сглаживания.
  • Тексты песен.
  • Встроенный плавный эквалайзер
  • Множество предустановок.
  • Возможность создать свой собственный пресет.
  • Регулировка низких и высоких частот.
  • Редактор тегов.
  • и многое другое...
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