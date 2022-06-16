Nyx Music Player для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Awedea!
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10,01 Мб
Nyx Music Player - отличный музыкальный плеер, который предоставляет множество полезных функций для всех любителей музыки, как например плавные анимации переходов, воспроизведение музыки на природной частоте 432 Гц, эффект объемного звучания, встроенный эквалайзер и многое другое.
Ключевые особенности Nyx Music Player:
- Красиво выполненный дизайн.
- Плавные анимации переходов.
- Светлая и темная тема оформления.
- 6 акцентных цветов (синий, красный, фиолетовый, голубой, розовый и персиковый).
- 24 возможных стиля темы.
- Looper - повтор любимой части песни.
- Воспроизведение музыки на природной частоте 432 Гц.
- Увеличение громкости - до 150%.
- 3D-звук - эффект объемного звучания.
- Воспроизведение плейлиста по расписанию.
- Воспроизведение папок.
- Регулировка диапазона частот.
- Настройка сглаживания.
- Тексты песен.
- Встроенный плавный эквалайзер
- Множество предустановок.
- Возможность создать свой собственный пресет.
- Регулировка низких и высоких частот.
- Редактор тегов.
- и многое другое...
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