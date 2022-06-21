Universal MediaCreationTool - очень удобный и простой в использовании инструмент, благодаря которому можно легко скачать официальный ISO-образ Windows 10 / 11, создать загрузочный USB-носитель, а также обновить систему до новой версии или же осуществить чистую установку.

Следует отметить, что данный скрипт можно использовать для загрузки определенной версии Windows (поддерживаются все версии Windows 10 (1507 - 21H2) и Windows 11), с возможностью выбрать язык системы, архитектуру и её выпуск (Home, Pro, Enterprise).

При работе с Windows 11, утилита обходит проверку совместимости с Windows 11, и позволяет обновиться с Windows 10 до самой последней версии ОС, даже если ваш компьютер не соответствует рекомендуемым системным требованиям для её установки.

Программа безопасна для использования, поскольку она имеет открытый исходный код и скачивает файлы напрямую с серверов Microsoft. Для создания ISO-образа и загрузочного носителя используются официальные утилиты Media Creation Tool от Microsoft.