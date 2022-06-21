Universal MediaCreationTool для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2022.05.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AveYo
|Категория:
|Boot менеджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|155 Кб
Universal MediaCreationTool - очень удобный и простой в использовании инструмент, благодаря которому можно легко скачать официальный ISO-образ Windows 10 / 11, создать загрузочный USB-носитель, а также обновить систему до новой версии или же осуществить чистую установку.
Следует отметить, что данный скрипт можно использовать для загрузки определенной версии Windows (поддерживаются все версии Windows 10 (1507 - 21H2) и Windows 11), с возможностью выбрать язык системы, архитектуру и её выпуск (Home, Pro, Enterprise).
При работе с Windows 11, утилита обходит проверку совместимости с Windows 11, и позволяет обновиться с Windows 10 до самой последней версии ОС, даже если ваш компьютер не соответствует рекомендуемым системным требованиям для её установки.
Программа безопасна для использования, поскольку она имеет открытый исходный код и скачивает файлы напрямую с серверов Microsoft. Для создания ISO-образа и загрузочного носителя используются официальные утилиты Media Creation Tool от Microsoft.
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