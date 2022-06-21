Программы для Windows » Система » Boot менеджеры » Universal MediaCreationTool 2022.05.11

Universal MediaCreationTool для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2022.05.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Boot менеджеры
Загрузок (сегодня/всего):5 / 5 | Статистика
Размер:155 Кб
Universal MediaCreationTool скриншот № 1
Universal MediaCreationTool скриншот № 2
Universal MediaCreationTool скриншот № 3

Universal MediaCreationTool - очень удобный и простой в использовании инструмент, благодаря которому можно легко скачать официальный ISO-образ Windows 10 / 11, создать загрузочный USB-носитель, а также обновить систему до новой версии или же осуществить чистую установку.

Следует отметить, что данный скрипт можно использовать для загрузки определенной версии Windows (поддерживаются все версии Windows 10 (1507 - 21H2) и Windows 11), с возможностью выбрать язык системы, архитектуру и её выпуск (Home, Pro, Enterprise).

При работе с Windows 11, утилита обходит проверку совместимости с Windows 11, и позволяет обновиться с Windows 10 до самой последней версии ОС, даже если ваш компьютер не соответствует рекомендуемым системным требованиям для её установки.

Программа безопасна для использования, поскольку она имеет открытый исходный код и скачивает файлы напрямую с серверов Microsoft. Для создания ISO-образа и загрузочного носителя используются официальные утилиты Media Creation Tool от Microsoft.

ТОП-сегодня раздела "Boot менеджеры"
 

скачать EasyBCDEasyBCD 2.4.0.237

EasyBCD - программа для управления загрузкой нескольких операционных систем, установленных...

скачать RufusRufus 3.18

Rufus - крошечный, но при этом функциональный инструмент, предназначенный для...

скачать WinToFlashWinToFlash Lite 1.13.0000

WinToFlash - бесплатное приложение, которое поможет вам создать загрузочную флешку для...

скачать WinToHDDWinToHDD 5.8

WinToHDD - удобный инструмент для установки, переустановки и клонирования текущей...

скачать BooticeBootice 1.3.4.0

Bootice - полезный инструмент для создания загрузочных и установочных флешек. Утилита...

скачать WinNTSetupWinNTSetup 5.2.4 / 4.2.5

Универсальная в своём роде и очень полезная в ряде случаев утилита, с помощью которой...

Отзывы о программе Universal MediaCreationTool

Admin

Отзывов о программе Universal MediaCreationTool 2022.05.11 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв