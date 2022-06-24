Dimin Viewer - небольшой многоформатный просмотрщик, графический браузер и конвертер изображений. Может открывать изображения в разных форматах, например, psd, gif, bmp, jpeg, png, targa, многостраничный tiff, mpeg, avi, quicktime и др.

Dimin Viewer включает в себя уникальные идеи визуализации, такие как инструмент панорамных фотографий и навигатор больших изображений.

Ключевые возможности Dimin Viewer: