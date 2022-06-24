DIMIN Viewer для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.4.0 build 158 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Просмотр
Загрузок (сегодня/всего):9 / 21 | Статистика
Размер:4,21 Мб
DIMIN Viewer скриншот № 1
DIMIN Viewer скриншот № 2
DIMIN Viewer скриншот № 3
DIMIN Viewer скриншот № 4

Dimin Viewer - небольшой многоформатный просмотрщик, графический браузер и конвертер изображений. Может открывать изображения в разных форматах, например, psd, gif, bmp, jpeg, png, targa, многостраничный tiff, mpeg, avi, quicktime и др.

Dimin Viewer включает в себя уникальные идеи визуализации, такие как инструмент панорамных фотографий и навигатор больших изображений.

Ключевые возможности Dimin Viewer:

  • Поддержка нескольких мониторов, выбор полноэкранного монитора.
  • Поддержка родных форматов RAW цифровых камер: Canon, Kodak, Minolta, Nikon, Olympus, Pentax, Fuji, Rollei, Sony и Sigma.
  • Инструменты пакетного переименования файлов.
  • Пакетное преобразование позволяет обрабатывать фотографии с помощью скриптов и создавать многостраничные файлы.
  • Расширенная поддержка метаданных, включая EXIF, IPTC, GeoTIFF, GeoJPEG-2000, Fluoview TIFF и др.
  • Встроенный просмотрщик/редактор IPTC.
  • Поддержка чтения/записи EXIF, GeoTIFF и GeoJPEG2000.
  • Перекрестное преобразование и расширенный предварительный просмотр метаданных.
  • Генерация веб-страниц HTML - использует HTMLDirCreate для создания галерей изображений.
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Отзывы о программе DIMIN Viewer

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