DIMIN Viewer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.4.0 build 158 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Dmitry V. Fedorov Levit
|Категория:
|Просмотр
|Загрузок (сегодня/всего):
|9 / 21 | Статистика
|Размер:
|4,21 Мб
Dimin Viewer - небольшой многоформатный просмотрщик, графический браузер и конвертер изображений. Может открывать изображения в разных форматах, например, psd, gif, bmp, jpeg, png, targa, многостраничный tiff, mpeg, avi, quicktime и др.
Dimin Viewer включает в себя уникальные идеи визуализации, такие как инструмент панорамных фотографий и навигатор больших изображений.
Ключевые возможности Dimin Viewer:
- Поддержка нескольких мониторов, выбор полноэкранного монитора.
- Поддержка родных форматов RAW цифровых камер: Canon, Kodak, Minolta, Nikon, Olympus, Pentax, Fuji, Rollei, Sony и Sigma.
- Инструменты пакетного переименования файлов.
- Пакетное преобразование позволяет обрабатывать фотографии с помощью скриптов и создавать многостраничные файлы.
- Расширенная поддержка метаданных, включая EXIF, IPTC, GeoTIFF, GeoJPEG-2000, Fluoview TIFF и др.
- Встроенный просмотрщик/редактор IPTC.
- Поддержка чтения/записи EXIF, GeoTIFF и GeoJPEG2000.
- Перекрестное преобразование и расширенный предварительный просмотр метаданных.
- Генерация веб-страниц HTML - использует HTMLDirCreate для создания галерей изображений.
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