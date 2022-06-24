Automate - приложение, которое позволяет автоматизировать ряд рутинных операций на своем мобильном устройстве (например создание резервных копий и их выгрузка в "облако", отправка SMS, включение/отключение Wi-Fi или Bluetooth и многое другое). Пользоваться приложением очень просто - добавьте блоки и соедините их, после чего ваше устройство автоматически выполнит нужные задачи в заданное время. Доступно более 350 входящих в комплект блоков, а если этого недостаточно, то также поддерживаются плагины.

Automate позволяет: