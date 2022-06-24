Automate для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.33.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):5 / 10 | Статистика
Размер:6 Мб
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Automate - приложение, которое позволяет автоматизировать ряд рутинных операций на своем мобильном устройстве (например создание резервных копий и их выгрузка в "облако", отправка SMS, включение/отключение Wi-Fi или Bluetooth и многое другое). Пользоваться приложением очень просто - добавьте блоки и соедините их, после чего ваше устройство автоматически выполнит нужные задачи в заданное время. Доступно более 350 входящих в комплект блоков, а если этого недостаточно, то также поддерживаются плагины.

Automate позволяет:

  • ежедневно создавать резервную копию папки на устройстве и загружать ее на Google Drive или FTP-сервер;
  • отправлять SMS или электронное сообщение при достижении местоположения GPS (геозонирование);
  • отключать Wi-Fi или Bluetooth в определенное время суток;
  • переключать системные настройки одним нажатием на ярлык главного экрана или плитку "Быстрые настройки";
  • сканировать метки NFC для включения функции "Не беспокоить";
  • изменять громкость звука или яркость экрана при открытии приложения;
  • загружать и отображать онлайн-контента в виде уведомления каждое утро.
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