Automate для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.33.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|LlamaLab
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 10 | Статистика
|Размер:
|6 Мб
Automate - приложение, которое позволяет автоматизировать ряд рутинных операций на своем мобильном устройстве (например создание резервных копий и их выгрузка в "облако", отправка SMS, включение/отключение Wi-Fi или Bluetooth и многое другое). Пользоваться приложением очень просто - добавьте блоки и соедините их, после чего ваше устройство автоматически выполнит нужные задачи в заданное время. Доступно более 350 входящих в комплект блоков, а если этого недостаточно, то также поддерживаются плагины.
Automate позволяет:
- ежедневно создавать резервную копию папки на устройстве и загружать ее на Google Drive или FTP-сервер;
- отправлять SMS или электронное сообщение при достижении местоположения GPS (геозонирование);
- отключать Wi-Fi или Bluetooth в определенное время суток;
- переключать системные настройки одним нажатием на ярлык главного экрана или плитку "Быстрые настройки";
- сканировать метки NFC для включения функции "Не беспокоить";
- изменять громкость звука или яркость экрана при открытии приложения;
- загружать и отображать онлайн-контента в виде уведомления каждое утро.
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