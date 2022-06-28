USB Encryption - комплексное, простое в использовании решение для обеспечения безопасности USB, которое поддерживает шифрование портативных носителей (внешних накопителей) и позволяет разделить внешний накопитель на две части после шифрования: защищенную и открытую области. Данные в защищенной области (Secure area) шифруются 256-битным AES шифрованием "на лету".

Особенности USB Encryption: