USB Encryption для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $49.95
Ограничение:10 запусков
Версия:11.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Шифрование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9,14 Мб
USB Encryption скриншот № 1
USB Encryption скриншот № 2

USB Encryption - комплексное, простое в использовании решение для обеспечения безопасности USB, которое поддерживает шифрование портативных носителей (внешних накопителей) и позволяет разделить внешний накопитель на две части после шифрования: защищенную и открытую области. Данные в защищенной области (Secure area) шифруются 256-битным AES шифрованием "на лету".

Особенности USB Encryption:

  • Защита паролем USB-накопителей или любых других типов внешних устройств хранения данных.
  • Работает на всех версиях Windows и поддерживает все внешние портативные носители, такие как USB-накопители, флешки, флешки, карты памяти и пр.
  • Защита всех видов данных, будь то файлы, папки и документы.
  • Для защиты данных используется несколько уровней патентованных методов защиты.
  • Защита от утечек данных и нарушения конфиденциальности.
  • Удобный интерфейс и простота использования.
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