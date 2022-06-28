USB Encryption для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $49.95
|Ограничение:
|10 запусков
|Версия:
|11.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GiliSoft
|Категория:
|Шифрование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9,14 Мб
USB Encryption - комплексное, простое в использовании решение для обеспечения безопасности USB, которое поддерживает шифрование портативных носителей (внешних накопителей) и позволяет разделить внешний накопитель на две части после шифрования: защищенную и открытую области. Данные в защищенной области (Secure area) шифруются 256-битным AES шифрованием "на лету".
Особенности USB Encryption:
- Защита паролем USB-накопителей или любых других типов внешних устройств хранения данных.
- Работает на всех версиях Windows и поддерживает все внешние портативные носители, такие как USB-накопители, флешки, флешки, карты памяти и пр.
- Защита всех видов данных, будь то файлы, папки и документы.
- Для защиты данных используется несколько уровней патентованных методов защиты.
- Защита от утечек данных и нарушения конфиденциальности.
- Удобный интерфейс и простота использования.
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