Six Pack in 30 Days - приложение, которое поможет быстро избавиться от жира на животе и накачать мышцы в домашних условиях. Упражнения подходят для любого уровня подготовки, и вы можете с легкостью выполнять их дома или где угодно в любой удобное для вас время. Также программа предлагает ряд советов, по уменьшению количества калорий, потребляемых каждый день, естественным образом.

Основные возможности Six Pack in 30 Days: