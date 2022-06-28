Six Pack in 30 Days для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.15 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Takalogy Fitness
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|91,01 Мб
Six Pack in 30 Days - приложение, которое поможет быстро избавиться от жира на животе и накачать мышцы в домашних условиях. Упражнения подходят для любого уровня подготовки, и вы можете с легкостью выполнять их дома или где угодно в любой удобное для вас время. Также программа предлагает ряд советов, по уменьшению количества калорий, потребляемых каждый день, естественным образом.
Основные возможности Six Pack in 30 Days:
- 30 дней тренировок с персональным тренером.
- Множество вариаций упражнения «планка» для того, чтобы мышцы пресса стали сильными и подтянутыми.
- Самые лучшие упражнения-скручивания для плоского живота. Например, обратное скручивание, двойное скручивание, скручивание с подниманием рук и пр.
- Позволит научиться отжиматься и привести в тонус мышцы пресса и рук.
- Проработка всего комплекса мышц: верхних и нижних мышц, косых мышц, и мышц поясницы.
- Более 30 разных упражнений на проработку всех мышц.
- Каждое упражнение сопровождается объясняющим видео.
- Возможность поставить таймер на выполнение упражнения и включить голосовые инструкции.
- Все упражнения для пресса созданы при помощи 3D моделирования с высоким разрешением.
- Вам не требуется никакое оборудования – используйте приложение в любое время в любом месте, подходит для мужчин и женщин.
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