AnyScanner - простое в использовании приложение, которое превратит камеру вашего телефона в сканер PDF, благодаря чему можно легко сканировать любые документы, заметки, квитанции и книги. Также присутствует возможность преобразовывать изображения в текст с помощью технологии OCR.

Особенности AnyScanner：