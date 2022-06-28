AnyScanner для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.29_1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|InnovaLife
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|38,8 Мб
AnyScanner - простое в использовании приложение, которое превратит камеру вашего телефона в сканер PDF, благодаря чему можно легко сканировать любые документы, заметки, квитанции и книги. Также присутствует возможность преобразовывать изображения в текст с помощью технологии OCR.
Особенности AnyScanner：
- Быстрое и простое сканирование документов.
- Возможность сканирования любых документов: заметок, квитанций, книг, визитных карточек, сертификатов, презентаций и т.д.
- Высокое качество сканирования.
- Интеллектуальное кадрирование и автоматическое улучшение текста.
- Возможность использовать технологию OCR (оптическое распознавание символов) для преобразования изображений в текст для редактирования или обмена.
- Просмотр и печать PDF-файлов.
- Открытие и просмотр PDF-файлов.
- Режим одностраничной или непрерывной прокрутки.
- Печать PDF непосредственно с вашего устройства.
- Сжатие размера файла PDF.
- Резервное копирование документов.
- Мощный и интуитивно понятный менеджер файлов PDF.
- Возможность отправлять документы в формате PDF или JPEG друзьям различными способами.
- Полный набор инструментов редактирования, таких как обрезка, регулировка яркости и добавление фильтров для редактирования документов.
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Admin
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