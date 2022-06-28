AnyScanner для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.29_1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:38,8 Мб
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AnyScanner - простое в использовании приложение, которое превратит камеру вашего телефона в сканер PDF, благодаря чему можно легко сканировать любые документы, заметки, квитанции и книги. Также присутствует возможность преобразовывать изображения в текст с помощью технологии OCR.

Особенности AnyScanner：

  • Быстрое и простое сканирование документов.
  • Возможность сканирования любых документов: заметок, квитанций, книг, визитных карточек, сертификатов, презентаций и т.д.
  • Высокое качество сканирования.
  • Интеллектуальное кадрирование и автоматическое улучшение текста.
  • Возможность использовать технологию OCR (оптическое распознавание символов) для преобразования изображений в текст для редактирования или обмена.
  • Просмотр и печать PDF-файлов.
  • Открытие и просмотр PDF-файлов.
  • Режим одностраничной или непрерывной прокрутки.
  • Печать PDF непосредственно с вашего устройства.
  • Сжатие размера файла PDF.
  • Резервное копирование документов.
  • Мощный и интуитивно понятный менеджер файлов PDF.
  • Возможность отправлять документы в формате PDF или JPEG друзьям различными способами.
  • Полный набор инструментов редактирования, таких как обрезка, регулировка яркости и добавление фильтров для редактирования документов.
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