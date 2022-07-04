Тирика Автосервис для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 4999 руб.
|Ограничение:
|20 продаж
|Версия:
|12.8.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Тирика
|Категория:
|Транспорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10,48 Мб
Тирика Автосервис - программа для контроля ремонта и учета прибыльности СТО. Позволяет осуществлять учет ремонта автомобилей, учет запчастей, печатать первичные документы (кассовый чек, товарный чек, УПД, счет-фактуру и т.п.), а также предлагает развитую систему отчетов, позволяющих считать прибыльность и товарооборот.
Основные возможности Тирика Автосервис:
- работает на одном компьютере, в компьютерной сети и через интернет;
- позволяет ограничить права менеджера;
- работает с кассовыми аппаратами;
- печатает ценники, в т.ч. и со штрихкодами;
- работает со сканероми штрихкодов, торговыми весами, дисплеем покупателя;
- интегрируется с интернет-магазином;
- поддерживает обязательную маркировку товаров;
- подключение онлайн кассы;
- подключение банковского терминала;
- подключение сканера штрих-кодов;
- подключение интернет-магазина;
- расчет налогов;
- возможность контролировать СТО через интернет;
- возможность ограничивать права пользователей;
- возможность задавать скидки;
- мультивалютность;
- приход, расход, учёт запчастей;
- учёт остатков;
- движение денежных средств;
- автоматический расчёт заказа товара у поставщика;
- контроль с домашнего компьютера;
- учёт до 19 СТО;
- загрузка номенклатуры, накладных, покупателей из Excel;
- контроль с мобильного телефона.
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Admin
Отзывов о программе Тирика Автосервис 12.8.11 пока нет, можете добавить...