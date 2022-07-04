Тирика Автосервис для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 4999 руб.
Ограничение:20 продаж
Версия:12.8.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Транспорт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:10,48 Мб
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Тирика Автосервис - программа для контроля ремонта и учета прибыльности СТО. Позволяет осуществлять учет ремонта автомобилей, учет запчастей, печатать первичные документы (кассовый чек, товарный чек, УПД, счет-фактуру и т.п.), а также предлагает развитую систему отчетов, позволяющих считать прибыльность и товарооборот.

Основные возможности Тирика Автосервис:

  • работает на одном компьютере, в компьютерной сети и через интернет;
  • позволяет ограничить права менеджера;
  • работает с кассовыми аппаратами;
  • печатает ценники, в т.ч. и со штрихкодами;
  • работает со сканероми штрихкодов, торговыми весами, дисплеем покупателя;
  • интегрируется с интернет-магазином;
  • поддерживает обязательную маркировку товаров;
  • подключение онлайн кассы;
  • подключение банковского терминала;
  • подключение сканера штрих-кодов;
  • подключение интернет-магазина;
  • расчет налогов;
  • возможность контролировать СТО через интернет;
  • возможность ограничивать права пользователей;
  • возможность задавать скидки;
  • мультивалютность;
  • приход, расход, учёт запчастей;
  • учёт остатков;
  • движение денежных средств;
  • автоматический расчёт заказа товара у поставщика;
  • контроль с домашнего компьютера;
  • учёт до 19 СТО;
  • загрузка номенклатуры, накладных, покупателей из Excel;
  • контроль с мобильного телефона.
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