Video Watermark Eraser для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $69.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|8.3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GiliSoft
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|40,83 Мб
Video Watermark Eraser идеально подходит для тех случаев, когда необходимо быстро удалить водяные знаки с видео, а также нежелательные субтитры или текстовые наложения. Программа использует уникальную функцию, которая позволяет пользователям быстро определить часть видео, содержащую логотип. Кроме того, можно выбрать файл или папку для загрузки, выделить конкретную область для редактирования и просмотреть эффекты перед сохранением полученного результата.
Особенности Video Watermark Eraser:
- Удаляет водяные знаки из видео (логотипы, подписи или субтитры).
- Пакетная обработка видео.
- Поддержка почти всех популярных видеоформатов, включая H265 и другие.
- Экспорт в оригинальные видеоформаты.
- Возможность добавления текстового водяного знака к видео.
- Добавление изображения на видео.
- Функция Картинка в картинке (PiP), также называемая наложением видео.
- Позволяет "выделить" человека или объект на видео.
- и многое другое...
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Admin
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