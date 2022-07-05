Video Watermark Eraser идеально подходит для тех случаев, когда необходимо быстро удалить водяные знаки с видео, а также нежелательные субтитры или текстовые наложения. Программа использует уникальную функцию, которая позволяет пользователям быстро определить часть видео, содержащую логотип. Кроме того, можно выбрать файл или папку для загрузки, выделить конкретную область для редактирования и просмотреть эффекты перед сохранением полученного результата.

Особенности Video Watermark Eraser: