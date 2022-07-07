Ландшафтный Дизайн 3D для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 990 руб.
|Ограничение:
|Пробная версия, 5 дней
|Версия:
|1.25 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|AMS Soft
|Категории:
|3D - Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|38,76 Мб
Ландшафтный Дизайн 3D — простая программа для планирования приусадебных и дачных участков. С ее помощью можно нарисовать территорию любой формы и размера, разместить строения, растения и мебель, а затем просмотреть готовый проект в 3D.
Программа легко управляется и не требует от пользователя специальных навыков. Проектирование здесь больше похоже на игру, чем на черчение: выбираете из каталога дом или растение, помещаете на участок, вращаете под нужным углом, переходите к следующему объекту. Цвета, текстуры и месторасположение элементов двора можно менять на любом этапе работы.
Основные возможности продукта Ландшафтный Дизайн 3D:
- Создание участков любой формы и размеров. Можно задать площадь с точностью до сантиметра, а после изменить материал покрытия. Есть грунт, газон, песок, щебень и десятки других вариантов.
- Обширный каталог объектов. Это различные постройки, садовая мебель, детская площадка, качели, мангал, осветительные приборы и декор. Всего более 120 сортов растений: смородина, вишня, яблоня, сирень, розы, туи и прочие.
- Оформление участка. Можно построить забор и добавить калитку, выложить дорожки из камня, плитки, щебня или брусчатки.
- Удобное управление и настройка объектов. Разрешается менять размер, материал, текстуру и другие свойства. Например, можно расширить расстояние между столбами забора, увеличить их высоту.
- Реалистичный 3D-дизайн участка. Оценить результат можно в разное время суток — утром, днем и вечером.
Ландшафтный Дизайн 3D поможет заранее определиться с материалом и рассчитать, сколько купить рассады. Это сэкономит ваши силы, время и деньги. Вы можете построить участок в 3D, а после распечатать план на принтере. Тогда реализовать проект будет гораздо проще! Его можно показать членам семьи, строителям или продавцам в магазине мебели. А чтобы вернуться к редактированию позже, сохраните план на ПК.
Blender бесплатный редактор трехмерной графики и анимации. Отличная альтернатива титанам...
MAXON CINEMA 4D Studio - простая в использовании профессиональная программа для 3D-визуализации, при...
Базис-Конструктор-Мебельщик 11
Базис-Конструктор-Мебельщик - представляет собой полный пакет решений для автоматизации конструирования, производства и продажи мебели...
SketchUp Make 16.1.1450 / 17.2.2555
SketchUp Make - программа для создания, просмотра и редактирования 3D проектов домов, дизайна...
Мощный инструмент для трехмерного моделирования, с помощью которого можно проектировать...
Дом-3D - интересная площадка для трехмерного проектирования интерьера домов и квартир...
Отзывы о программе Ландшафтный Дизайн 3D
Admin
Отзывов о программе Ландшафтный Дизайн 3D 1.25 пока нет, можете добавить...