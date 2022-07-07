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Ландшафтный Дизайн 3D для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 990 руб.
Ограничение:Пробная версия, 5 дней
Версия:1.25 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:3D - Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:38,76 Мб
Ландшафтный Дизайн 3D скриншот № 1

Ландшафтный Дизайн 3D — простая программа для планирования приусадебных и дачных участков. С ее помощью можно нарисовать территорию любой формы и размера, разместить строения, растения и мебель, а затем просмотреть готовый проект в 3D.

Программа легко управляется и не требует от пользователя специальных навыков. Проектирование здесь больше похоже на игру, чем на черчение: выбираете из каталога дом или растение, помещаете на участок, вращаете под нужным углом, переходите к следующему объекту. Цвета, текстуры и месторасположение элементов двора можно менять на любом этапе работы.

Основные возможности продукта Ландшафтный Дизайн 3D:

  • Создание участков любой формы и размеров. Можно задать площадь с точностью до сантиметра, а после изменить материал покрытия. Есть грунт, газон, песок, щебень и десятки других вариантов.
  • Обширный каталог объектов. Это различные постройки, садовая мебель, детская площадка, качели, мангал, осветительные приборы и декор. Всего более 120 сортов растений: смородина, вишня, яблоня, сирень, розы, туи и прочие.
  • Оформление участка. Можно построить забор и добавить калитку, выложить дорожки из камня, плитки, щебня или брусчатки.
  • Удобное управление и настройка объектов. Разрешается менять размер, материал, текстуру и другие свойства. Например, можно расширить расстояние между столбами забора, увеличить их высоту.
  • Реалистичный 3D-дизайн участка. Оценить результат можно в разное время суток — утром, днем и вечером.

Ландшафтный Дизайн 3D поможет заранее определиться с материалом и рассчитать, сколько купить рассады. Это сэкономит ваши силы, время и деньги. Вы можете построить участок в 3D, а после распечатать план на принтере. Тогда реализовать проект будет гораздо проще! Его можно показать членам семьи, строителям или продавцам в магазине мебели. А чтобы вернуться к редактированию позже, сохраните план на ПК. 

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