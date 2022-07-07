Ландшафтный Дизайн 3D — простая программа для планирования приусадебных и дачных участков. С ее помощью можно нарисовать территорию любой формы и размера, разместить строения, растения и мебель, а затем просмотреть готовый проект в 3D.

Программа легко управляется и не требует от пользователя специальных навыков. Проектирование здесь больше похоже на игру, чем на черчение: выбираете из каталога дом или растение, помещаете на участок, вращаете под нужным углом, переходите к следующему объекту. Цвета, текстуры и месторасположение элементов двора можно менять на любом этапе работы.

Основные возможности продукта Ландшафтный Дизайн 3D:

Создание участков любой формы и размеров. Можно задать площадь с точностью до сантиметра, а после изменить материал покрытия. Есть грунт, газон, песок, щебень и десятки других вариантов.

Обширный каталог объектов. Это различные постройки, садовая мебель, детская площадка, качели, мангал, осветительные приборы и декор. Всего более 120 сортов растений: смородина, вишня, яблоня, сирень, розы, туи и прочие.

Оформление участка. Можно построить забор и добавить калитку, выложить дорожки из камня, плитки, щебня или брусчатки.

Удобное управление и настройка объектов. Разрешается менять размер, материал, текстуру и другие свойства. Например, можно расширить расстояние между столбами забора, увеличить их высоту.

Реалистичный 3D-дизайн участка. Оценить результат можно в разное время суток — утром, днем и вечером.

Ландшафтный Дизайн 3D поможет заранее определиться с материалом и рассчитать, сколько купить рассады. Это сэкономит ваши силы, время и деньги. Вы можете построить участок в 3D, а после распечатать план на принтере. Тогда реализовать проект будет гораздо проще! Его можно показать членам семьи, строителям или продавцам в магазине мебели. А чтобы вернуться к редактированию позже, сохраните план на ПК.