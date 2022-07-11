Sports Tracker для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.55.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:67,36 Мб
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Sports Tracker - профессиональное приложение для мониторинга спортивных занятий, как например бег, езда на велосипеде, ходьба, туризм, горный велосипед, лыжные гонки и любой другой вид спорта. Отслеживайте и анализируйте результаты, делитесь данными о тренировках и фотографиями со своими друзьями, а самое главное — поддерживайте спортивную форму и укрепляйте здоровье!

Возможности Sports Tracker:

  • Отслеживание тренировок, анализ эффективности и контроль результатов.
  • Ведение личного дневника тренировок, содержащего все необходимые данные.
  • Контроль всех показателей, начиная от сожженных калорий и заканчивая средней скоростью, темпом бега и высотой над уровнем моря на тренировке.
  • Встроенные карты, счетчики времени и расстояния.
  • Голосовые инструкции по тренировкам.
  • Возможность публиковать результаты бега, езды на велосипеде и других тренировок вместе с фотографиями на сайте Sports Tracker, в Facebook и Twitter.
  • Просмотр профилей друзей, комментирование их тренировок и фотографий.
  • Поиск новых маршрутов, тропинки и приключения по всему миру.
  • Выбор представления карты (рельеф или вид со спутника).
  • Планировка маршрута и изменение его длины с учетом своей физподготовки.
  • Сохранение любимого маршрута для бега, пешего туризма, езды на горном или шоссейном велосипеде в любой местности.
  • Анализ вашей эффективности на маршруте с помощью функции On this route.
  • Поиск тепловых карт для вашего вида спорта: карты для бега по пересеченной местности, маршруты для езды на горном велосипеде, популярные маршруты в национальных парках или даже новый маршрут для бега на 10 километров рядом с вами.
  • Возможность делиться любыми маршрутами, экспорт и импорт их по желанию.
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Отзывы о программе Sports Tracker

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