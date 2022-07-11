Sports Tracker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.55.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Suunto
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|67,36 Мб
Sports Tracker - профессиональное приложение для мониторинга спортивных занятий, как например бег, езда на велосипеде, ходьба, туризм, горный велосипед, лыжные гонки и любой другой вид спорта. Отслеживайте и анализируйте результаты, делитесь данными о тренировках и фотографиями со своими друзьями, а самое главное — поддерживайте спортивную форму и укрепляйте здоровье!
Возможности Sports Tracker:
- Отслеживание тренировок, анализ эффективности и контроль результатов.
- Ведение личного дневника тренировок, содержащего все необходимые данные.
- Контроль всех показателей, начиная от сожженных калорий и заканчивая средней скоростью, темпом бега и высотой над уровнем моря на тренировке.
- Встроенные карты, счетчики времени и расстояния.
- Голосовые инструкции по тренировкам.
- Возможность публиковать результаты бега, езды на велосипеде и других тренировок вместе с фотографиями на сайте Sports Tracker, в Facebook и Twitter.
- Просмотр профилей друзей, комментирование их тренировок и фотографий.
- Поиск новых маршрутов, тропинки и приключения по всему миру.
- Выбор представления карты (рельеф или вид со спутника).
- Планировка маршрута и изменение его длины с учетом своей физподготовки.
- Сохранение любимого маршрута для бега, пешего туризма, езды на горном или шоссейном велосипеде в любой местности.
- Анализ вашей эффективности на маршруте с помощью функции On this route.
- Поиск тепловых карт для вашего вида спорта: карты для бега по пересеченной местности, маршруты для езды на горном велосипеде, популярные маршруты в национальных парках или даже новый маршрут для бега на 10 километров рядом с вами.
- Возможность делиться любыми маршрутами, экспорт и импорт их по желанию.
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