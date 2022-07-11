Sports Tracker - профессиональное приложение для мониторинга спортивных занятий, как например бег, езда на велосипеде, ходьба, туризм, горный велосипед, лыжные гонки и любой другой вид спорта. Отслеживайте и анализируйте результаты, делитесь данными о тренировках и фотографиями со своими друзьями, а самое главное — поддерживайте спортивную форму и укрепляйте здоровье!

Возможности Sports Tracker: