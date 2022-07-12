Компас - точный и простой, многофункциональный компас - автономный навигационный инструмент, который будет особенно полезен во время путешествий, походов, геокэшинга или антенных установок. Имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс Material Design.

Возможности приложения Компас: