Компас для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Fulmine Software
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,36 Мб
Компас - точный и простой, многофункциональный компас - автономный навигационный инструмент, который будет особенно полезен во время путешествий, походов, геокэшинга или антенных установок. Имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс Material Design.
Возможности приложения Компас:
- Работает без подключения к Интернету.
- Показывает направление и расстояние, а также разницу высот для выбранного пункта назначения.
- Позволяет отметить выбранное место, чтобы гарантированно вернуться сюда же.
- Быстрый и комфортный доступ к компасу когда используете данное приложение.
- Видимость на экране блокировки (на Android 5.1 и выше).
- Множество тем и опций приложения.
- Плюс коды (Open Location Codes) - короткий и легко запоминаемый код местоположения, который может использоваться вместо адреса улицы. Это особенно полезно, когда уличный адрес недоступен, например, на пляже.
- Шкала курса: позволяет отметить предпочтительный азимут или определить направление возврата.
- Актуальные GPS координаты и уличный адрес.
- Настоящий и магнитный курс.
- Направления по восьмилучевой розе ветров.
- Единицы измерения курса: градусы, милы (6000, 6400) и грады.
- Поддержка многих форматов долготы и широты.
- Возможность копировать, вставлять, отправлять и смотреть GPS координаты на карте.
- Не требуются ненужные разрешения.
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