Компас для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4,36 Мб
Компас скриншот № 1
Компас скриншот № 2
Компас скриншот № 3
Компас скриншот № 4

Компас - точный и простой, многофункциональный компас - автономный навигационный инструмент, который будет особенно полезен во время путешествий, походов, геокэшинга или антенных установок. Имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс Material Design.

Возможности приложения Компас:

  • Работает без подключения к Интернету.
  • Показывает направление и расстояние, а также разницу высот для выбранного пункта назначения.
  • Позволяет отметить выбранное место, чтобы гарантированно вернуться сюда же.
  • Быстрый и комфортный доступ к компасу когда используете данное приложение.
  • Видимость на экране блокировки (на Android 5.1 и выше).
  • Множество тем и опций приложения.
  • Плюс коды (Open Location Codes) - короткий и легко запоминаемый код местоположения, который может использоваться вместо адреса улицы. Это особенно полезно, когда уличный адрес недоступен, например, на пляже.
  • Шкала курса: позволяет отметить предпочтительный азимут или определить направление возврата.
  • Актуальные GPS координаты и уличный адрес.
  • Настоящий и магнитный курс.
  • Направления по восьмилучевой розе ветров.
  • Единицы измерения курса: градусы, милы (6000, 6400) и грады.
  • Поддержка многих форматов долготы и широты.
  • Возможность копировать, вставлять, отправлять и смотреть GPS координаты на карте.
  • Не требуются ненужные разрешения.
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