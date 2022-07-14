Abs Workout для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Easy Health
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|16,11 Мб
Abs Workout - системный 30-дневный план тренировок на каждый день, с помощью которого можно сжечь калории, привести в тонус мышцы живота и сбросить лишний вес с талии. Используя данное приложение Вы увидите, как ваш живот изменится всего за 30 дней, станете сексуальнее и увереннее в себе. Анимации и видеоролики помогут правильно выполнять упражнения для наилучшего результата. Не требуется никакое оборудование, поэтому тренироваться можно где угодно в любое время.
Особенности Abs Workout:
- Разные упражнения каждый день.
- Сложность упражнений увеличивается постепенно.
- Графики снижения веса.
- Подсчет сожженных калорий.
- Советы тренера для каждого упражнения помогут достичь лучших результатов.
- Оборудование не нужно, все упражнения выполняются с собственным весом.
- Анимации и видеоподсказки.
- Подходит для всех, от новичков до профессионалов.
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Admin
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