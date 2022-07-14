Abs Workout - системный 30-дневный план тренировок на каждый день, с помощью которого можно сжечь калории, привести в тонус мышцы живота и сбросить лишний вес с талии. Используя данное приложение Вы увидите, как ваш живот изменится всего за 30 дней, станете сексуальнее и увереннее в себе. Анимации и видеоролики помогут правильно выполнять упражнения для наилучшего результата. Не требуется никакое оборудование, поэтому тренироваться можно где угодно в любое время.

Особенности Abs Workout: