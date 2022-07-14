Abs Workout для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:16,11 Мб
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Abs Workout - системный 30-дневный план тренировок на каждый день, с помощью которого можно сжечь калории, привести в тонус мышцы живота и сбросить лишний вес с талии. Используя данное приложение Вы увидите, как ваш живот изменится всего за 30 дней, станете сексуальнее и увереннее в себе. Анимации и видеоролики помогут правильно выполнять упражнения для наилучшего результата. Не требуется никакое оборудование, поэтому тренироваться можно где угодно в любое время.

Особенности Abs Workout:

  • Разные упражнения каждый день.
  • Сложность упражнений увеличивается постепенно.
  • Графики снижения веса.
  • Подсчет сожженных калорий.
  • Советы тренера для каждого упражнения помогут достичь лучших результатов.
  • Оборудование не нужно, все упражнения выполняются с собственным весом.
  • Анимации и видеоподсказки.
  • Подходит для всех, от новичков до профессионалов.
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