Antivirus Removal Tool для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2022.07 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Антивирусы - Деинсталяторы
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:172,79 Мб
Antivirus Removal Tool скриншот № 1

Antivirus Removal Tool - портативная утилита для обнаружения и полного удаления антивирусного программного обеспечения, которая предлагает набор официальных специализированных деинсталляторов, разработанных производителями антивирусных программ для полного удаления всех файлов, драйверов, служб и записей в реестре, оставленных производимым ими ПО.

Включает официальные утилиты для удаления антивирусов Adaware, Avast, AVG, Avira, BigFix, Bitdefender, Comodo, Dr.Web, Emsisoft, eScan, ESET, F-Secure, G DATA, K7 Computing, Kaspersky, Malwarebytes, McAfee, Microsoft Security Essentials, Norton, Panda, Symantec Endpoint Protection, TrendMicro, Total Defense, TrustPort, Vipre, Webroot, WinPatrol, ZoneAlarm.

Присутствует возможность выбрать и запустить нужную утилиту удаления или просканировать систему на наличие в системе следов удалённых антивирусов, а затем выполнить дополнительную очистку с помощью официального деинсталлятора.

Возможности Antivirus Removal Tool:

  • Определение установленной в данный момент антивирусной программы.
  • Помогает выявить прошлые установки антивирусных программ путем поиска в системе папок с остатками антивирусного ПО. Результаты удобно представлены в древовидном виде, сгруппированы по названию найденного антивируса/производителя. Пути можно щелкнуть правой кнопкой мыши и открыть в проводнике файлов для проверки содержимого.
  • Возможность создания отчета, содержащего серийный номер, операционную систему, текущие и прошлые установки антивирусных продуктов.
  • Быстрый доступ к инструменту "Добавить / Удалить программы" Windows. Оттуда вы можете удалить антивирус с помощью штатного деинсталлятора.
  • Включает в себя официальные специализированные деинсталляторы для 28 антивирусных программ.
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