Antivirus Removal Tool для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2022.07 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Alexandre Coelho
|Категории:
|Антивирусы - Деинсталяторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|172,79 Мб
Antivirus Removal Tool - портативная утилита для обнаружения и полного удаления антивирусного программного обеспечения, которая предлагает набор официальных специализированных деинсталляторов, разработанных производителями антивирусных программ для полного удаления всех файлов, драйверов, служб и записей в реестре, оставленных производимым ими ПО.
Включает официальные утилиты для удаления антивирусов Adaware, Avast, AVG, Avira, BigFix, Bitdefender, Comodo, Dr.Web, Emsisoft, eScan, ESET, F-Secure, G DATA, K7 Computing, Kaspersky, Malwarebytes, McAfee, Microsoft Security Essentials, Norton, Panda, Symantec Endpoint Protection, TrendMicro, Total Defense, TrustPort, Vipre, Webroot, WinPatrol, ZoneAlarm.
Присутствует возможность выбрать и запустить нужную утилиту удаления или просканировать систему на наличие в системе следов удалённых антивирусов, а затем выполнить дополнительную очистку с помощью официального деинсталлятора.
Возможности Antivirus Removal Tool:
- Определение установленной в данный момент антивирусной программы.
- Помогает выявить прошлые установки антивирусных программ путем поиска в системе папок с остатками антивирусного ПО. Результаты удобно представлены в древовидном виде, сгруппированы по названию найденного антивируса/производителя. Пути можно щелкнуть правой кнопкой мыши и открыть в проводнике файлов для проверки содержимого.
- Возможность создания отчета, содержащего серийный номер, операционную систему, текущие и прошлые установки антивирусных продуктов.
- Быстрый доступ к инструменту "Добавить / Удалить программы" Windows. Оттуда вы можете удалить антивирус с помощью штатного деинсталлятора.
- Включает в себя официальные специализированные деинсталляторы для 28 антивирусных программ.
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