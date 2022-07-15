Antivirus Removal Tool - портативная утилита для обнаружения и полного удаления антивирусного программного обеспечения, которая предлагает набор официальных специализированных деинсталляторов, разработанных производителями антивирусных программ для полного удаления всех файлов, драйверов, служб и записей в реестре, оставленных производимым ими ПО.

Включает официальные утилиты для удаления антивирусов Adaware, Avast, AVG, Avira, BigFix, Bitdefender, Comodo, Dr.Web, Emsisoft, eScan, ESET, F-Secure, G DATA, K7 Computing, Kaspersky, Malwarebytes, McAfee, Microsoft Security Essentials, Norton, Panda, Symantec Endpoint Protection, TrendMicro, Total Defense, TrustPort, Vipre, Webroot, WinPatrol, ZoneAlarm.

Присутствует возможность выбрать и запустить нужную утилиту удаления или просканировать систему на наличие в системе следов удалённых антивирусов, а затем выполнить дополнительную очистку с помощью официального деинсталлятора.

Возможности Antivirus Removal Tool: