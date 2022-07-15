Карточки для запоминания слов для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|MemoWord
|Категория:
|Обучающий софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11,1 Мб
Карточки для запоминания слов - полезное приложение для всех тех, кому нужно учить много новых слов. Позволяет записать новые слова и фразы, прослушать произношение, переводить, запоминать, учить слова на карточках, на слух, в транспорте, на ходу или за рулем. Доступно 6 режимов запоминания слов.
Особенности приложения:
- 6 режимов запоминания слов MemoWord: флеш-карточки, флеш карточки - с произношением, заучивание слов в фоновом режиме с нужными паузами, выбор из трех вариантов перевода, "выбор на слух" - три варианта перевода с аудио звучания и тренировка правописания.
- Возможность добавлять свои карточки в самом приложении и на сайте, они будут доступны на разных устройствах, их можно учить офф-лайн, карточками можно делиться с друзьями или студентам прямо в приложении.
- Встроенная коллекция флеш карточек - неправильные глаголы, фразовые глаголы и глаголы с предлогами, частотные словари, лексика по темам, слэнг, словарный запас для IELTS, TOEFL vocabulary, DELE, DELF, TOPIK flashcards и другие.
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