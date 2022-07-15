Карточки для запоминания слов - полезное приложение для всех тех, кому нужно учить много новых слов. Позволяет записать новые слова и фразы, прослушать произношение, переводить, запоминать, учить слова на карточках, на слух, в транспорте, на ходу или за рулем. Доступно 6 режимов запоминания слов.

Особенности приложения: