GoodSync Explorer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11.11.1.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Siber Systems, Inc.
|Категория:
|Синхронизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6,46 Мб
GoodSync Explorer - инструмент, позволяющий изучать, просматривать и загружать файлы и целые папки на свое мобильное устройство с настольных компьютеров, на которых работает GoodSync Connect. Кроме того, благодаря использованию прилагаемого сервера, вы также можете сделать файлы на телефоне доступными для GoodSync и GoodSync Explorer на настольном компьютере.
Передача файлов осуществляется через WiFi или сотовую сеть, автоматически выбирая самый быстрый путь.
Особенности GoodSync Explorer:
- Просмотр онлайн-хранилищ, таких как Google Driver, One Drive, Amazon CD.
- Сервер получает доступ к файлам на внутренних и внешних SD-картах.
- Сервер не блокирует экран, может работать в фоновом режиме.
- Может быть настроен на запуск при включении устройства.
- Может быть настроен на работу только через Wi-Fi.
- Поддерживает автоматическую синхронизацию при смене файлов, выполняемую настольным клиентом.
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Отзывы о программе GoodSync Explorer
Admin
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