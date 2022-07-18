GoodSync Explorer - инструмент, позволяющий изучать, просматривать и загружать файлы и целые папки на свое мобильное устройство с настольных компьютеров, на которых работает GoodSync Connect. Кроме того, благодаря использованию прилагаемого сервера, вы также можете сделать файлы на телефоне доступными для GoodSync и GoodSync Explorer на настольном компьютере.

Передача файлов осуществляется через WiFi или сотовую сеть, автоматически выбирая самый быстрый путь.

Особенности GoodSync Explorer: