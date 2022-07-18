GoodSync Explorer для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:11.11.1.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Синхронизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:6,46 Мб
GoodSync Explorer скриншот № 1
GoodSync Explorer скриншот № 2
GoodSync Explorer скриншот № 3
GoodSync Explorer скриншот № 4

GoodSync Explorer - инструмент, позволяющий изучать, просматривать и загружать файлы и целые папки на свое мобильное устройство с настольных компьютеров, на которых работает GoodSync Connect. Кроме того, благодаря использованию прилагаемого сервера, вы также можете сделать файлы на телефоне доступными для GoodSync и GoodSync Explorer на настольном компьютере.

Передача файлов осуществляется через WiFi или сотовую сеть, автоматически выбирая самый быстрый путь.

Особенности GoodSync Explorer:

  • Просмотр онлайн-хранилищ, таких как Google Driver, One Drive, Amazon CD.
  • Сервер получает доступ к файлам на внутренних и внешних SD-картах.
  • Сервер не блокирует экран, может работать в фоновом режиме.
  • Может быть настроен на запуск при включении устройства.
  • Может быть настроен на работу только через Wi-Fi.
  • Поддерживает автоматическую синхронизацию при смене файлов, выполняемую настольным клиентом.
ТОП-сегодня раздела "Синхронизация"
 

скачать Samsung Smart Switch MobileSamsung Smart Switch Mobile 3.7.32.7

Samsung Smart Switch Mobile – обеспечивает беспроблемный переход на устройства Galaxy с других...

скачать Google ДискGoogle Диск 2.20.281.05.40

Google Диск – с облачным хранилищем ваша информация никогда не потеряется и будет доступна с...

скачать TresoritTresorit 3.5.1313.1460

Бесплатное мобильное приложение, с помощью которого можно легко превратить любую папку...

скачать OneDriveOneDrive 6.54.1

OneDrive - облачный сервис хранилища данных от Microsoft, адаптированный для Android-устройств, с...

скачать OneNoteOneNote 16.0.14729.20200

OneNote – ваша записная книжка сохраняет заметки, поддерживает рукописный ввод и работает на...

скачать PocketPocket 7.56.0.0

Pocket – сохранит любую заметку, статью или ссылку, если вы захотите посмотреть ее позднее....

Отзывы о программе GoodSync Explorer

Admin

Отзывов о программе GoodSync Explorer 11.11.1.5 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв