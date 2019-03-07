GoodSync для Windows

GoodSync 10.9.26

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание GoodSync 10.9.26Описание   Скачать GoodSync 10.9.26СКАЧАТЬ (41,81 Мб) Скриншоты GoodSync 10.9.26Скриншоты (7)   Статистика GoodSync 10.9.26Статистика   Отзывы о GoodSync 10.9.26Отзывы (8)  
Оцените программу!
3.75 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 3.75 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

GoodSync - простая и надежная программа для резервного копирования и синхронизации файлов. Позволяет автоматически синхронизировать электронную почту, контакты, фотографии, музыку и другие важные файлы между настольными и переносными компьютерами, устройствами Windows Mobile, съемными дисками, создавать резервные копии на FTP и WebDAV серверах.

Возможности программы:

  • Двунаправленная синхронизация - автоматически определяет и корректно синхронизирует создание, удаление и все другие изменения файлов и папок.
  • Однонаправленная Синхронизация - удобное и надежное средство для резервного копирования.
  • Корректное определение удалений.
  • Цепочная синхронизация для нескольких устройств.
  • Высокая скорость, низкие требования к аппаратным ресурсам
  • Может синхронизировать две любые папки, находящиеся на локальном диске Windows, сервере Windows (SMB), FTP-сервере, WebDAV-сервере, сервере Secure FTP (SSH), Amazon S3-сервере.
  • Может синхронизировать файлы между устройствами Windows Mobile Phone или Pocket PC (Windows CE) и настольным компьютером.
  • Выборочная Синхронизация файлов: Фильтры Включений и Исключений.
  • Шифрование с использованием EFS
  • Сжатие в NTFS
  • Копирование заблокированных файлов с использованием службы Volume Shadow Copy.
  • Имеется опция копирования атрибутов безопасности Списка управления доступом (Access Control List, ACL) NTFS.
  • Ограничение скорости копирования
  • Интегрирован Unix Diff для построчного сравнения текстовых файлов.
  • При резервном копировании на файловую систему Secure FTP или WebDAV + SSL все файлы передаются в зашифрованном виде.
  • Чувствительность к регистру. Вы можете производить синхронизацию с регистрозависимыми Интернет-серверами.
Что нового в GoodSync 10.9.26?
  • Исправлены ошибки и произведены улучшения в работе программы
GoodSync
GoodSync
GoodSync
GoodSync
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 595 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 4 884
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование - Сравнение, Синхронизация
ТОП-сегодня раздела "Резервное копирование"
 

WinHex 19.8

WinHex - универсальный HEX-редактор. Как редактор дисков позволяет работать с жесткими дисками, дискетами, CD- ROM, DVD, ZIP, Smart Media, Compact Flash memory cards

Paragon Hard Disk Manager 16.5

Paragon Hard Disk Manager - здесь есть все, что Вам необходимо для управления разделами жестких дисков, установки и запуска нескольких ОС, создания резервных копий

Cobian Backup 11.2.0.582

Cobian Backup - бесплатная программа, позволяющая запланировать резервирование отдельных файлов или каталогов, перенося их в определенный каталог в другие

Acronis True Image 2019 23.4.1.14690

Acronis True Image - одно из самых популярных средств для создания точных образов жестких дисков и отдельных разделов Windows, благодаря чему любые данные и

R-Drive Image 6.2 build 6207

R-Drive Image - утилита для резервного копирования данных и создания полных образов выбранных разделов или всего жесткого диска. Готовый образ можно записать на

Macrium Reflect 7.2.3957 Free

Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного копирования данных. К достоинствам программы следует отнести возможность

скачать Adguard

Отзывы о программе GoodSync

Paul про GoodSync 10.9.11.1 [17-10-2018]

MS Windows 10 Prof
Данные с диска 2Тб забитый на 3/4 без проблем один в один перенесла на такой же. Чего нет на исходном удалила, что есть добавила.
5+
| | Ответить

Anastasia про GoodSync 10.6.5.5 [05-11-2017]

У меня тоже программа первым делом удалила файлы, и я немного понервничала :) Потом разобралась и восстановила нужное. Файлы действительно не удаляются сразу окончательно, они лежат во временной папке. И чтобы такого не происходило, стоит внимательнее ознакомиться с инструкциями. А на деле я такой программы больше не нашла, которая бы действительно делала полную синхронизацию, в других то изменения в файл не вносятся, то удалённые файлы снова появляются - здесь этой проблемы нет.
1 | | Ответить

Anna про GoodSync 9.9.40.7 [31-01-2016]

Вы не читали мануал. Там в синхронизируемых папках создаются скрытые папки в которых лежат типа "удаленные" копии, если вы синхронизировались с "удалять", поэтому вы ничего не удалили, просто не читали мануал. А еще можно копировать с настройками вообще без удалений.
1 | | Ответить

Kaienk про GoodSync 9.8.1.1 [29-03-2014]

эта прогга меня спасла..жаль что лимит лежит на пробной версии!!
1 | | Ответить

57ar7up про GoodSync 9.5.5 [14-09-2013]

Так же, поставил на Windows и Android. В интерфейсе понять ничего нельзя, удалила файлы, в топку
1 | | Ответить

Читать все отзывы (8) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 