|
GoodSync 10.9.26
|
|
|
|Оцените программу!
3.75 из 5, всего оценок - 12
|
- Рейтинг программы - 3.75 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
GoodSync - простая и надежная программа для резервного копирования и синхронизации файлов. Позволяет автоматически синхронизировать электронную почту, контакты, фотографии, музыку и другие важные файлы между настольными и переносными компьютерами, устройствами Windows Mobile, съемными дисками, создавать резервные копии на FTP и WebDAV серверах.
Возможности программы:
- Двунаправленная синхронизация - автоматически определяет и корректно синхронизирует создание, удаление и все другие изменения файлов и папок.
- Однонаправленная Синхронизация - удобное и надежное средство для резервного копирования.
- Корректное определение удалений.
- Цепочная синхронизация для нескольких устройств.
- Высокая скорость, низкие требования к аппаратным ресурсам
- Может синхронизировать две любые папки, находящиеся на локальном диске Windows, сервере Windows (SMB), FTP-сервере, WebDAV-сервере, сервере Secure FTP (SSH), Amazon S3-сервере.
- Может синхронизировать файлы между устройствами Windows Mobile Phone или Pocket PC (Windows CE) и настольным компьютером.
- Выборочная Синхронизация файлов: Фильтры Включений и Исключений.
- Шифрование с использованием EFS
- Сжатие в NTFS
- Копирование заблокированных файлов с использованием службы Volume Shadow Copy.
- Имеется опция копирования атрибутов безопасности Списка управления доступом (Access Control List, ACL) NTFS.
- Ограничение скорости копирования
- Интегрирован Unix Diff для построчного сравнения текстовых файлов.
- При резервном копировании на файловую систему Secure FTP или WebDAV + SSL все файлы передаются в зашифрованном виде.
- Чувствительность к регистру. Вы можете производить синхронизацию с регистрозависимыми Интернет-серверами.
|
|Что нового в GoodSync 10.9.26?
- Исправлены ошибки и произведены улучшения в работе программы
|
|
ТОП-сегодня раздела "Резервное копирование"
WinHex 19.8
WinHex - универсальный HEX-редактор. Как редактор дисков позволяет работать с жесткими дисками, дискетами, CD- ROM, DVD, ZIP, Smart Media, Compact Flash memory cards
Paragon Hard Disk Manager 16.5
Paragon Hard Disk Manager - здесь есть все, что Вам необходимо для управления разделами жестких дисков, установки и запуска нескольких ОС, создания резервных копий
Cobian Backup 11.2.0.582
Cobian Backup - бесплатная программа, позволяющая запланировать резервирование отдельных файлов или каталогов, перенося их в определенный каталог в другие
Acronis True Image 2019 23.4.1.14690
Acronis True Image - одно из самых популярных средств для создания точных образов жестких дисков и отдельных разделов Windows, благодаря чему любые данные и
R-Drive Image 6.2 build 6207
R-Drive Image - утилита для резервного копирования данных и создания полных образов выбранных разделов или всего жесткого диска. Готовый образ можно записать на
Macrium Reflect 7.2.3957 Free
Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного копирования данных. К достоинствам программы следует отнести возможность
|
|
Отзывы о программе GoodSync
Paul про GoodSync 10.9.11.1 [17-10-2018]
MS Windows 10 Prof
Данные с диска 2Тб забитый на 3/4 без проблем один в один перенесла на такой же. Чего нет на исходном удалила, что есть добавила.
5+
| | Ответить
Anastasia про GoodSync 10.6.5.5 [05-11-2017]
У меня тоже программа первым делом удалила файлы, и я немного понервничала :) Потом разобралась и восстановила нужное. Файлы действительно не удаляются сразу окончательно, они лежат во временной папке. И чтобы такого не происходило, стоит внимательнее ознакомиться с инструкциями. А на деле я такой программы больше не нашла, которая бы действительно делала полную синхронизацию, в других то изменения в файл не вносятся, то удалённые файлы снова появляются - здесь этой проблемы нет.
1 | | Ответить
Anna про GoodSync 9.9.40.7 [31-01-2016]
Вы не читали мануал. Там в синхронизируемых папках создаются скрытые папки в которых лежат типа "удаленные" копии, если вы синхронизировались с "удалять", поэтому вы ничего не удалили, просто не читали мануал. А еще можно копировать с настройками вообще без удалений.
1 | | Ответить
Kaienk про GoodSync 9.8.1.1 [29-03-2014]
эта прогга меня спасла..жаль что лимит лежит на пробной версии!!
1 | | Ответить
57ar7up про GoodSync 9.5.5 [14-09-2013]
Так же, поставил на Windows и Android. В интерфейсе понять ничего нельзя, удалила файлы, в топку
1 | | Ответить
|Читать все отзывы (8) / Добавить отзыв
|