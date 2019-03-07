GoodSync - простая и надежная программа для резервного копирования и синхронизации файлов. Позволяет автоматически синхронизировать электронную почту, контакты, фотографии, музыку и другие важные файлы между настольными и переносными компьютерами, устройствами Windows Mobile, съемными дисками, создавать резервные копии на FTP и WebDAV серверах.

R-Drive Image - утилита для резервного копирования данных и создания полных образов выбранных разделов или всего жесткого диска. Готовый образ можно записать на

Acronis True Image - одно из самых популярных средств для создания точных образов жестких дисков и отдельных разделов Windows, благодаря чему любые данные и

Cobian Backup - бесплатная программа, позволяющая запланировать резервирование отдельных файлов или каталогов, перенося их в определенный каталог в другие

Paragon Hard Disk Manager - здесь есть все, что Вам необходимо для управления разделами жестких дисков, установки и запуска нескольких ОС, создания резервных копий