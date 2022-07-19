Jakdojade - ежедневный помощник для всех тех, кто активно пользуется общественным транспортом в различных городах Польши (Краков, Люблин, Лодзь, Хожув, Катовице, Познань, Гданьск, Варшава, Згеж, Зелёна-Гура и т.д.), с помощью которого можно проверять расписание и покупать билеты.

Предоставляет актуальное расписание движения общественного транспорта (ZTM, MPK, MZK, SKM, PKP), точную и популярную поисковую систему транспортных сообщений, удобную покупку билетов на общественный транспорт в смартфоне, отправление в режиме реального времени, карты остановок, пересадок и маршрутов трамваев, автобусов, регионального железнодорожного транспорта, троллейбусов и метро.

Особенности Jakdojade: