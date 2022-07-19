Jakdojade для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.18.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|CITY-NAV sp. z o.o.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|16,04 Мб
Jakdojade - ежедневный помощник для всех тех, кто активно пользуется общественным транспортом в различных городах Польши (Краков, Люблин, Лодзь, Хожув, Катовице, Познань, Гданьск, Варшава, Згеж, Зелёна-Гура и т.д.), с помощью которого можно проверять расписание и покупать билеты.
Предоставляет актуальное расписание движения общественного транспорта (ZTM, MPK, MZK, SKM, PKP), точную и популярную поисковую систему транспортных сообщений, удобную покупку билетов на общественный транспорт в смартфоне, отправление в режиме реального времени, карты остановок, пересадок и маршрутов трамваев, автобусов, регионального железнодорожного транспорта, троллейбусов и метро.
Особенности Jakdojade:
- актуальное расписание движения общественного транспорта (ZTM, MPK, MZK, SKM, PKP);
- точная и популярная поисковая система транспортных сообщений;
- удобная покупка билетов на общественный транспорт в твоём телефоне (доступна в выбранных городах);
- отправления в режиме реального времени – фактическое местоположение автобусов и трамваев (доступно в выбранных городах) – позиция транспортного средства на карте, текущая и ожидаемая задержка, и точное время прибытия на остановку;
- карты остановок, пересадок и маршрутов трамваев, автобусов, регионального железнодорожного транспорта, троллейбусов и метро;
- понятная и простая в использовании навигация;
- полная GPS-навигация с функцией оповещения о необходимой пересадке;
- расписание движения на ближайшей остановке (определение местоположения с помощью GPS);
- виджеты для рабочего стола (отправления с выбранных остановок или с остановки, на которой ты находишься в данный момент).
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Admin
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