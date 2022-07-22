Time Calculator - простое, но в то же время невероятно полезное приложение, с помощью которого можно легко рассчитать время для работы. Присутствует возможность рассчитать часы, минуты, секунды, годы, недели, дни и конвертировать их.

С помощью программы рассчитать время между двумя датами, и затем конвертировать его в любой удобный формат отображения (дни, недели, годы, часы, минуты, секунды). Имеется быстрый расчет, сохранение последних результатов расчета для удобства использования.

Ключевые возможности Time Calculator: