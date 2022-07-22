Time Calculator для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.9.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:14,65 Мб
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Time Calculator - простое, но в то же время невероятно полезное приложение, с помощью которого можно легко рассчитать время для работы. Присутствует возможность рассчитать часы, минуты, секунды, годы, недели, дни и конвертировать их.

С помощью программы рассчитать время между двумя датами, и затем конвертировать его в любой удобный формат отображения (дни, недели, годы, часы, минуты, секунды). Имеется быстрый расчет, сохранение последних результатов расчета для удобства использования.

Ключевые возможности Time Calculator:

  • Самый простой в использовании калькулятор времени с Material Design.
  • Быстрый расчет, сохранение последних результатов расчета для удобства использования.
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