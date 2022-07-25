PowerRun для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Sordum
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|981 Кб
PowerRun - портативная бесплатная программа для запуска редактор реестра (regedit.exe), командной строки (Cmd.exe) или другого программного обеспечения с теми же привилегиями, что и TrustedInstaller / Nt Authority/system.
Зачем это может быть нужно? Иногда недостаточно просто работать от имени администратора, может быть, файл или ключ реестра заблокирован или не редактируется. PowerRun скорее всего, решит эту проблему. Программа не требует процесса установки или дополнительных dll файлов.
После загрузки распакуйте PowerRun в нужное место, затем запустите его. Можно перетащить в окно программы любые файлы, например: файлы программ, ярлыки приложений, скрипты, текстовые файлы. Чтобы запустить перечисленные файлы с TrustedInstaller/SYSTEM привилегиями вы можете выбрать их и использовать кнопку запуска или щелкните правой кнопкой мыши на нем и выберите функцию "Запустить файл", после чего файл будет запущен с высшими привилегиями (в этом можно убедиться запустив диспетчер задач, и увидеть, что выбранный файл работает с SYSTEM привилегиями).
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