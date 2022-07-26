Send Windows Key - это очень простая портативная утилита, которая помогает запустить комбинацию клавиш клавиатуры, использующие клавишу Windows.

При нажатии без какой-либо другой клавиши клавиша Windows отображает меню Пуск. При нажатии в сочетании с другими клавишами она используется для быстрого доступа к ряду вспомогательных функций Windows. Эти сочетания клавиш могут ускорить выполнение обычных задач. Например, нажатие клавиши Windows + E (нажмите и удерживайте клавишу Windows, затем, удерживая эту клавишу, нажмите клавишу "E", а затем отпустите обе кнопки) открывает Проводник Windows.