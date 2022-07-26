Send Windows Key для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Sordum
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|727 Кб
Send Windows Key - это очень простая портативная утилита, которая помогает запустить комбинацию клавиш клавиатуры, использующие клавишу Windows.
При нажатии без какой-либо другой клавиши клавиша Windows отображает меню Пуск. При нажатии в сочетании с другими клавишами она используется для быстрого доступа к ряду вспомогательных функций Windows. Эти сочетания клавиш могут ускорить выполнение обычных задач. Например, нажатие клавиши Windows + E (нажмите и удерживайте клавишу Windows, затем, удерживая эту клавишу, нажмите клавишу "E", а затем отпустите обе кнопки) открывает Проводник Windows.
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Admin
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