Send Windows Key для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:727 Кб
Send Windows Key скриншот № 1

Send Windows Key - это очень простая портативная утилита, которая помогает запустить комбинацию клавиш клавиатуры, использующие клавишу Windows.

При нажатии без какой-либо другой клавиши клавиша Windows отображает меню Пуск. При нажатии в сочетании с другими клавишами она используется для быстрого доступа к ряду вспомогательных функций Windows. Эти сочетания клавиш могут ускорить выполнение обычных задач. Например, нажатие клавиши Windows + E (нажмите и удерживайте клавишу Windows, затем, удерживая эту клавишу, нажмите клавишу "E", а затем отпустите обе кнопки) открывает Проводник Windows.

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