Tusk для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.94 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:55,06 Мб
СКАЧАТЬ
Tusk скриншот № 1
Tusk скриншот № 2
Tusk скриншот № 3
Tusk скриншот № 4

Tusk - приложение, которое поможет вам с легкостью управлять вашими задачами и привычками. Tusk поможет вам выполнять такие задачи, как, например регулярнее тренироваться, читать больше книг, планировать визиты к зубному врачу, не забывать платить по счетам, приводить в порядок дом, пару раз в месяц устраивать вечеринки с друзьями и пр. Приложение позволяет вести список задач на день, строить расписания, устанавливать напоминания и отслеживать исполнение задач по календарю.

Особенности Tusk:

  • Приложение позволяет задавать гибкие расписания выполнения для задач: по определённым дням недели, несколько раз в неделю, месяц и год, с произвольной периодичностью и многое другое.
  • Задачи создаются в простом и интуитивно понятном интерфейсе. Есть краткое обучение основам работы с приложением.
  • Выбирайте для своих задач цвет и иконки из богатого и постоянно обновляющегося набора изображений.
  • Готовые шаблоны - имеется готовый каталог популярных задач, которые можно брать за основу.
  • Достижения для дополнительной мотивации.
  • Виджет рабочего экрана, облачная синхронизация, синхронизация с Google Calendar, дополнительные цвета, экран блокировки (Премиум-функции).
ТОП-сегодня раздела "Планировщики, календарь, часы"
 

скачать School PlannerSchool Planner 6.6.3

Персональный помощник в организации учебного процесса. Следите за дедлайнами,...

скачать Запоминатор - напоминалкаЗапоминатор - напоминалка 6.54

Бесплатное Android-приложение для напоминания пользователю о различных событиях, с четырьмя...

скачать BZ Напоминания и Дни РожденияBZ Напоминания и Дни Рождения 2.3.4

BZ Напоминания и Дни Рождения – простая напоминалка подскажет в нужный момент о списке...

скачать Календарь клеваКалендарь клева 7.1.17

Календарь клева - полезное приложение для всех любителей рыбалки, с помощью которого...

скачать SchoolSchool 2.6.5

Полезное мобильное приложение для всех учеников, которое станет незаменимым помощником в...

скачать Digital Clock Widget XperiaDigital Clock Widget Xperia 6.4.1.443

Бесплатные и полностью настраиваемые цифровые часы в стиле Sony Xperia. Присутствует...

Отзывы о программе Tusk

Admin

Отзывов о программе Tusk 1.1.94 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв