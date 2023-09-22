Tusk для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.94 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ULSoft
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|55,06 Мб
|СКАЧАТЬ
Tusk - приложение, которое поможет вам с легкостью управлять вашими задачами и привычками. Tusk поможет вам выполнять такие задачи, как, например регулярнее тренироваться, читать больше книг, планировать визиты к зубному врачу, не забывать платить по счетам, приводить в порядок дом, пару раз в месяц устраивать вечеринки с друзьями и пр. Приложение позволяет вести список задач на день, строить расписания, устанавливать напоминания и отслеживать исполнение задач по календарю.
Особенности Tusk:
- Приложение позволяет задавать гибкие расписания выполнения для задач: по определённым дням недели, несколько раз в неделю, месяц и год, с произвольной периодичностью и многое другое.
- Задачи создаются в простом и интуитивно понятном интерфейсе. Есть краткое обучение основам работы с приложением.
- Выбирайте для своих задач цвет и иконки из богатого и постоянно обновляющегося набора изображений.
- Готовые шаблоны - имеется готовый каталог популярных задач, которые можно брать за основу.
- Достижения для дополнительной мотивации.
- Виджет рабочего экрана, облачная синхронизация, синхронизация с Google Calendar, дополнительные цвета, экран блокировки (Премиум-функции).
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