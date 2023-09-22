Tusk - приложение, которое поможет вам с легкостью управлять вашими задачами и привычками. Tusk поможет вам выполнять такие задачи, как, например регулярнее тренироваться, читать больше книг, планировать визиты к зубному врачу, не забывать платить по счетам, приводить в порядок дом, пару раз в месяц устраивать вечеринки с друзьями и пр. Приложение позволяет вести список задач на день, строить расписания, устанавливать напоминания и отслеживать исполнение задач по календарю.

Особенности Tusk: