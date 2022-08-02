ABA English для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.15.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:104,12 Мб
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ABA English - онлайн-платформа для изучения английского языка, предлагающая индивидуальный план обучения, который включает все необходимое, чтобы успешно учить английский язык и говорить по-английски, в том числе групповые уроки и сопровождение англоязычных преподавателей.

Ключевые особенности ABA English:

  • Уникальная и эффективная методика, в основе которой лежит полное погружение в английский.
  • Курс английского языка ABA English основан на обучающих видео. Курс включает 144 модуля и поделен на 6 уровней: от A1 Beginner до C1 Business.
  • Каждый модуль начинается с короткого фильма с диалогами и ситуациями из повседневной жизни на английском языке, который сопровождается русскими субтитрами.
  • Множество онлайн-упражнений, которые помогут вам улучшить английский и исправить ошибки независимо от уровня языка. Вы сможете тренировать все языковые навыки: чтение, письмо, понимание речи на слух и произношение.
  • Изучение английской грамматики по видеоурокам.
  • Бесплатный тест, чтобы оценить ваше владение английским и подобрать оптимальный уровень обучения: от А1 до С1.
  • Уроки для закрепления материала, изучаемого на основном курсе, а также групповые уроки разговорной практики, чтобы практиковать говорение и осваивать продвинутую лексику на английском.
  • Регулярно обновляемые материалы: видео, подкасты, статьи, музыка.
  • Различные планы подписки.
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