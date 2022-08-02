ABA English для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.15.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ABA English
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|104,12 Мб
ABA English - онлайн-платформа для изучения английского языка, предлагающая индивидуальный план обучения, который включает все необходимое, чтобы успешно учить английский язык и говорить по-английски, в том числе групповые уроки и сопровождение англоязычных преподавателей.
Ключевые особенности ABA English:
- Уникальная и эффективная методика, в основе которой лежит полное погружение в английский.
- Курс английского языка ABA English основан на обучающих видео. Курс включает 144 модуля и поделен на 6 уровней: от A1 Beginner до C1 Business.
- Каждый модуль начинается с короткого фильма с диалогами и ситуациями из повседневной жизни на английском языке, который сопровождается русскими субтитрами.
- Множество онлайн-упражнений, которые помогут вам улучшить английский и исправить ошибки независимо от уровня языка. Вы сможете тренировать все языковые навыки: чтение, письмо, понимание речи на слух и произношение.
- Изучение английской грамматики по видеоурокам.
- Бесплатный тест, чтобы оценить ваше владение английским и подобрать оптимальный уровень обучения: от А1 до С1.
- Уроки для закрепления материала, изучаемого на основном курсе, а также групповые уроки разговорной практики, чтобы практиковать говорение и осваивать продвинутую лексику на английском.
- Регулярно обновляемые материалы: видео, подкасты, статьи, музыка.
- Различные планы подписки.
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Admin
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