ABA English - онлайн-платформа для изучения английского языка, предлагающая индивидуальный план обучения, который включает все необходимое, чтобы успешно учить английский язык и говорить по-английски, в том числе групповые уроки и сопровождение англоязычных преподавателей.

Ключевые особенности ABA English: