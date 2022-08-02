Fuelio для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.1.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Sygic a. s.
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|17,69 Мб
Fuelio - удобное в использовании приложение, которое поможет вам отслеживать пробег и расход топлива автомобиля. Позволяет контролировать свои затраты на автомобиль, четко соблюдать график ТО, следить за заправкой, расходом топлива, пробегом, расходами и ценами на топливо, а также экономить. Приложение поддерживает различные виды топлива, а теперь позволяет вести учет и для транспортных средств с двумя топливными системами.
Доступна визуализация ваших заправок на картах Google. Программа также показывает цены на топливо и ближайшие заправки. Интуитивно понятный, привлекательный интерфейс приложения предоставляет в виде таблиц как общую статистическую информацию, так и среднее количество заправок, затрат на топливо и пробег.
Преимущества Fuelio:
- простой, лаконичный дизайн;
- журнал пробега (отслеживание количества заправок, стоимости топлива, экономии топлива, заправок не до полного бака и местоположения по GPS);
- учет расходов (сервисное обслуживание);
- управление расходами на авто — затраты на топливо;
- учет статистики нескольких транспортных средств;
- контроль автомобилей, работающих на двух видах топлива (например, бензин + газ);
- полезная статистика (общая статистика, количество заправок, затраты, средние значения, статистика экономии топлива);
- выбор единиц измерения расстояния: километры и мили;
- выбор единиц измерения объема топлива: литры, американские галлоны, английские галлоны;
- импорт и экспорт данных на SD-карту (в формате CSV);
- визуализация используемых заправочных станций на карте Google;
- диаграммы (расход топлива, затраты на топливо, ежемесячные расходы и т. п.);
- резервное копирование на Dropbox;
- резервное копирование на Google Drive;
- напоминания (по дате, по счетчику пробега);
- поддержка автомобилей, работающих на двухкомпонентном топливе.
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