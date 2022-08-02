Fuelio для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.1.12 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Авто
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:17,69 Мб
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Fuelio - удобное в использовании приложение, которое поможет вам отслеживать пробег и расход топлива автомобиля. Позволяет контролировать свои затраты на автомобиль, четко соблюдать график ТО, следить за заправкой, расходом топлива, пробегом, расходами и ценами на топливо, а также экономить. Приложение поддерживает различные виды топлива, а теперь позволяет вести учет и для транспортных средств с двумя топливными системами.

Доступна визуализация ваших заправок на картах Google. Программа также показывает цены на топливо и ближайшие заправки. Интуитивно понятный, привлекательный интерфейс приложения предоставляет в виде таблиц как общую статистическую информацию, так и среднее количество заправок, затрат на топливо и пробег.

Преимущества Fuelio:

  • простой, лаконичный дизайн;
  • журнал пробега (отслеживание количества заправок, стоимости топлива, экономии топлива, заправок не до полного бака и местоположения по GPS);
  • учет расходов (сервисное обслуживание);
  • управление расходами на авто — затраты на топливо;
  • учет статистики нескольких транспортных средств;
  • контроль автомобилей, работающих на двух видах топлива (например, бензин + газ);
  • полезная статистика (общая статистика, количество заправок, затраты, средние значения, статистика экономии топлива);
  • выбор единиц измерения расстояния: километры и мили;
  • выбор единиц измерения объема топлива: литры, американские галлоны, английские галлоны;
  • импорт и экспорт данных на SD-карту (в формате CSV);
  • визуализация используемых заправочных станций на карте Google;
  • диаграммы (расход топлива, затраты на топливо, ежемесячные расходы и т. п.);
  • резервное копирование на Dropbox;
  • резервное копирование на Google Drive;
  • напоминания (по дате, по счетчику пробега);
  • поддержка автомобилей, работающих на двухкомпонентном топливе.
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