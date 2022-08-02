Fuelio - удобное в использовании приложение, которое поможет вам отслеживать пробег и расход топлива автомобиля. Позволяет контролировать свои затраты на автомобиль, четко соблюдать график ТО, следить за заправкой, расходом топлива, пробегом, расходами и ценами на топливо, а также экономить. Приложение поддерживает различные виды топлива, а теперь позволяет вести учет и для транспортных средств с двумя топливными системами.

Доступна визуализация ваших заправок на картах Google. Программа также показывает цены на топливо и ближайшие заправки. Интуитивно понятный, привлекательный интерфейс приложения предоставляет в виде таблиц как общую статистическую информацию, так и среднее количество заправок, затрат на топливо и пробег.

Преимущества Fuelio: