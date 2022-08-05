Jetico BestCrypt - программа для шифрования, которая обеспечивает скорость, гибкость и конфиденциальность каждому, для кого важна защита конфиденциальной информации.

Позволяет автоматически зашифровывает файл перед его сохранением. Конфиденциальная информация защищается алгоритмом, который препятствует чтению данных. После ввода корректного пароля или ключа BestCrypt сразу же расшифровывает файл.

BestCrypt создает и поддерживает работу с виртуальными дисками, которые отображаются как обычные диски с соответствующими буквами диска.

Особенности Jetico BestCrypt: