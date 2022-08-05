Jetico BestCrypt для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от 59.95$
|Ограничение:
|21 день
|Версия:
|9.07.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Jetico, Inc.
|Категория:
|Шифрование
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|96,1 Мб
Jetico BestCrypt - программа для шифрования, которая обеспечивает скорость, гибкость и конфиденциальность каждому, для кого важна защита конфиденциальной информации.
Позволяет автоматически зашифровывает файл перед его сохранением. Конфиденциальная информация защищается алгоритмом, который препятствует чтению данных. После ввода корректного пароля или ключа BestCrypt сразу же расшифровывает файл.
BestCrypt создает и поддерживает работу с виртуальными дисками, которые отображаются как обычные диски с соответствующими буквами диска.
Особенности Jetico BestCrypt:
- Простое хранение и доступ к зашифрованным файлам посредством виртуальных дисков.
- Создание и управление несколькими контейнерами.
- Установка зашифрованного диска в качестве поддиректории.
- Использование BestCrypt в многопользовательской среде.
- Совместимость на уровня контейнера с операционными системами Windows, Linux и Mac.
- Центральное управление для развертывания, мониторинга и восстановления пароля.
- Расширенные скрытые контейнеры.
- Операции с заголовками контейнеров.
- Фильтр клавиатуры.
- Поддержка открытых ключей шифрования.
- Поддержка системы разделения секретной информации между несколькими лицами.
- Сжатие одного или нескольких файлов в зашифрованный архив с помощью BCArchive.
- Включает полную версию BCWipe для стирания файлов в соответствии с военными стандартами.
- Кодирование/декодирование текстовых данных с помощью BCTextEncoder.
- Шифрование файла подкачки Windows.
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