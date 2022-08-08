FTP Rush для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.5.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|wftpserver.com
|Категория:
|FTP, SSH, Telnet
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,82 Мб
FTP Rush - бесплатное кроссплатформенное приложение для передачи файлов. Это не только FTP/SFTP-клиент, но и клиент облачного хранилища (поддержка Google Drive, DropBox, OneDrive и Amazon S3). Благодаря интерфейсу с вкладками, напоминающему Проводник, вы можете создавать несколько окон с вкладками для разных соединений и легко загружать или выгружать файлы с помощью простого перетаскивания (Drag & Drop).
Программа использует локальный компьютер в качестве моста для реализации функции передачи файлов между серверами различных протоколов. Это означает, что файлы можно передавать между любыми протоколами, например, передавать файлы с OneDrive на DropBox.
Преимущества FTP Rush:
- Поддержка FTP, FTPS, SFTP, WebDAV, WingFTP Web Client, Google Drive, DropBox, OneDrive и Amazon S3.
- Поддержка различных платформ, включая Windows, Mac, Linux, Android и iOS.
- Передача файлов с сервера на сервер между любыми протоколами.
- Поддержка сценариев C#, множество практических функций интерфейса и подробная документация.
- Предоставляет интерактивное окно терминала для выполнения любых пользовательских задач.
- Интерфейс с вкладками для плавного управления несколькими активными соединениями.
- Перетаскивание файлов через интерфейс, похожий на Проводник.
- Поддержка HTTP и SOCKS5 Proxy, создание различных прокси и переключение простым щелчком мыши.
- Списки пропуска и разрешения позволяют передавать только нужные данные.
- Закладка для быстрой смены каталога.
- Фильтры файлов для выделения и сравнения файлов и каталогов.
- Кэширование FTP-папок ускоряет просмотр без повторного обновления каталога.
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