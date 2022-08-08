FTP Rush для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.5.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:FTP, SSH, Telnet
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,82 Мб
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FTP Rush - бесплатное кроссплатформенное приложение для передачи файлов. Это не только FTP/SFTP-клиент, но и клиент облачного хранилища (поддержка Google Drive, DropBox, OneDrive и Amazon S3). Благодаря интерфейсу с вкладками, напоминающему Проводник, вы можете создавать несколько окон с вкладками для разных соединений и легко загружать или выгружать файлы с помощью простого перетаскивания (Drag & Drop).

Программа использует локальный компьютер в качестве моста для реализации функции передачи файлов между серверами различных протоколов. Это означает, что файлы можно передавать между любыми протоколами, например, передавать файлы с OneDrive на DropBox.

Преимущества FTP Rush:

  • Поддержка FTP, FTPS, SFTP, WebDAV, WingFTP Web Client, Google Drive, DropBox, OneDrive и Amazon S3.
  • Поддержка различных платформ, включая Windows, Mac, Linux, Android и iOS.
  • Передача файлов с сервера на сервер между любыми протоколами.
  • Поддержка сценариев C#, множество практических функций интерфейса и подробная документация.
  • Предоставляет интерактивное окно терминала для выполнения любых пользовательских задач.
  • Интерфейс с вкладками для плавного управления несколькими активными соединениями.
  • Перетаскивание файлов через интерфейс, похожий на Проводник.
  • Поддержка HTTP и SOCKS5 Proxy, создание различных прокси и переключение простым щелчком мыши.
  • Списки пропуска и разрешения позволяют передавать только нужные данные.
  • Закладка для быстрой смены каталога.
  • Фильтры файлов для выделения и сравнения файлов и каталогов.
  • Кэширование FTP-папок ускоряет просмотр без повторного обновления каталога.

 

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