FTP Rush - бесплатное кроссплатформенное приложение для передачи файлов. Это не только FTP/SFTP-клиент, но и клиент облачного хранилища (поддержка Google Drive, DropBox, OneDrive и Amazon S3). Благодаря интерфейсу с вкладками, напоминающему Проводник, вы можете создавать несколько окон с вкладками для разных соединений и легко загружать или выгружать файлы с помощью простого перетаскивания (Drag & Drop).

Программа использует локальный компьютер в качестве моста для реализации функции передачи файлов между серверами различных протоколов. Это означает, что файлы можно передавать между любыми протоколами, например, передавать файлы с OneDrive на DropBox.

Преимущества FTP Rush: