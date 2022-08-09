Stoxy для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.4.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|NikitaDev
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|8,83 Мб
Stoxy - приложение, позволяющее отслеживать рынки акций и основные фондовые индексы со всего мира, в том числе Dow Jones, NASDAQ, S&P 500, NYSE, DAX, FTSE 100, NIKKEI 225 и другие, а также следить за курсом валют, облигациями, ETF, ценами на нефть, газ, драгоценные металлы и другими товарами.
Премущества Stoxy:
- Индексы, фьючерсы, сырьевые товары, валюты, акции, облигации, ETFs в режиме реального времени.
- Последние новости фондового рынка, финансов, бизнеса и инвестирования.
- Добавьте акции в свой портфель, чтобы получать котировки в режиме реального времени и персонализированный поток новостей.
- Удобный поиск и добавление акций по названию компании или символу.
- Все ключевые детали, такие как ежедневное открытие, максимум и минимум, объем, соотношение цена/прибыль и рыночная стоимость.
- Просмотр графиков для визуализации изменений во времени (простой линейный график / свечной график).
- Котировки от Yahoo! Finance.
- Простой, удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс (светлая и темная тема).
- Виджеты.
- Возможность использования в автономном режиме.
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Admin
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