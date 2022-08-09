Stoxy - приложение, позволяющее отслеживать рынки акций и основные фондовые индексы со всего мира, в том числе Dow Jones, NASDAQ, S&P 500, NYSE, DAX, FTSE 100, NIKKEI 225 и другие, а также следить за курсом валют, облигациями, ETF, ценами на нефть, газ, драгоценные металлы и другими товарами.

Премущества Stoxy: