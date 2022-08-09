Stoxy для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.4.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:8,83 Мб
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Stoxy - приложение, позволяющее отслеживать рынки акций и основные фондовые индексы со всего мира, в том числе Dow Jones, NASDAQ, S&P 500, NYSE, DAX, FTSE 100, NIKKEI 225 и другие, а также следить за курсом валют, облигациями, ETF, ценами на нефть, газ, драгоценные металлы и другими товарами.

Премущества Stoxy:

 

  • Индексы, фьючерсы, сырьевые товары, валюты, акции, облигации, ETFs в режиме реального времени.
  • Последние новости фондового рынка, финансов, бизнеса и инвестирования.
  • Добавьте акции в свой портфель, чтобы получать котировки в режиме реального времени и персонализированный поток новостей.
  • Удобный поиск и добавление акций по названию компании или символу.
  • Все ключевые детали, такие как ежедневное открытие, максимум и минимум, объем, соотношение цена/прибыль и рыночная стоимость.
  • Просмотр графиков для визуализации изменений во времени (простой линейный график / свечной график).
  • Котировки от Yahoo! Finance.
  • Простой, удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс (светлая и темная тема).
  • Виджеты.
  • Возможность использования в автономном режиме.
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