Color Words для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4,7 Мб
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Color Words - отличное обучающее приложение, которое будет полезно всем тем, кто изучает иностранные языки. С помощью программы можно легко улучшить словарный запас иностранного языка - просто добавляя и запоминая слова и фразы из своей повседневной жизни.

Ключевые особенности программы Color Words:

  • Возможность добавлять новые слова и группировать их в словари.
  • Добавление изображений к словам с помощью фотокамеры или галереи.
  • Использование встроенного переводчика, чтобы быстро получить перевод для нового слова.
  • Выделение различными цветами слова, которые считаешь наиболее важными.
  • Возможность скрывать колонки слова или перевода для проверки своих знаний.
  • Практикование слов в игровой форме.
  • Возможность изменять размер и стиль шрифта приложения.
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