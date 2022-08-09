Color Words - отличное обучающее приложение, которое будет полезно всем тем, кто изучает иностранные языки. С помощью программы можно легко улучшить словарный запас иностранного языка - просто добавляя и запоминая слова и фразы из своей повседневной жизни.

Ключевые особенности программы Color Words: