Color Words для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|NikitaDev
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,7 Мб
Color Words - отличное обучающее приложение, которое будет полезно всем тем, кто изучает иностранные языки. С помощью программы можно легко улучшить словарный запас иностранного языка - просто добавляя и запоминая слова и фразы из своей повседневной жизни.
Ключевые особенности программы Color Words:
- Возможность добавлять новые слова и группировать их в словари.
- Добавление изображений к словам с помощью фотокамеры или галереи.
- Использование встроенного переводчика, чтобы быстро получить перевод для нового слова.
- Выделение различными цветами слова, которые считаешь наиболее важными.
- Возможность скрывать колонки слова или перевода для проверки своих знаний.
- Практикование слов в игровой форме.
- Возможность изменять размер и стиль шрифта приложения.
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Отзывы о программе Color Words
Admin
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