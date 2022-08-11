ТОП-сегодня раздела "Сравнение, Синхронизация"

Folder Size 4.9.5.0 Folder Size - программа для анализа жестких дисков компьютера, которая отображает размер всех файлов и папок на них...

WinMerge 2.16.22 WinMerge - является Open Source инструментом сравнения и слияния для Windows. Может сравнивать как...

Razer Synapse 2.21.00.830 Razer Synapse - полезный софт, представляющий собой сеть настроек для геймеров на базе облачного...

SyncToy 2.1 SyncToy - удобная, легко настраиваемая программа для автоматизации процессов копирования, перемещения и синхронизации файлов в различных папках...

Microsoft ActiveSync 4.5 Microsoft ActiveSync - бесплатная утилита от компании Microsoft, предназначенная для синхронизации...