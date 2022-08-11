Beyond Compare для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $60.00
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|4.4.3 build (26655) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Scooter Software
|Категория:
|Сравнение, Синхронизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|21,78 Мб
Beyond Compare - утилита, которая позволяет сравнивать содержимое директорий и файлов, а также предоставляет возможность настроить синхронизацию файлов между компьютером и ноутбуком. Программа поддерживает внесение небольших изменений, использование текстовых файлов Unicode. Есть возможность быстрого доступа к важным сессиям, имеется встроенная поддержка FTP и zip-файлов.
Возможности Beyond Compare:
- Обширные возможности сравнения файлов и управления ими (в том числе удаляя, перемещая файлы, находить различия, создавать правила для обработки и сравнения папок).
- Возможность сравнивать целые диски и папки на высокой скорости, проверяя только размеры и время изменения.
- Текстовые файлы можно просматривать и редактировать с подсветкой синтаксиса и правилами сравнения, настроенными специально для документов.
- Двухпанельный вкладочный интерфейс.
- Интеграция FTP-серверов, облачных хранилищ и zip-файлов.
- Мощные фильтры.
- Возможность осуществлять просмотр двух папок одновременно, их содержимое будет отображено на двух панелях.
- Встроенная справка.
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Admin
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