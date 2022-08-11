Beyond Compare для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $60.00
Ограничение:30 дней
Версия:4.4.3 build (26655) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Сравнение, Синхронизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:21,78 Мб
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Beyond Compare - утилита, которая позволяет сравнивать содержимое директорий и файлов, а также предоставляет возможность настроить синхронизацию файлов между компьютером и ноутбуком. Программа поддерживает внесение небольших изменений, использование текстовых файлов Unicode. Есть возможность быстрого доступа к важным сессиям, имеется встроенная поддержка FTP и zip-файлов.

Возможности Beyond Compare:

  • Обширные возможности сравнения файлов и управления ими (в том числе удаляя, перемещая файлы, находить различия, создавать правила для обработки и сравнения папок).
  • Возможность сравнивать целые диски и папки на высокой скорости, проверяя только размеры и время изменения.
  • Текстовые файлы можно просматривать и редактировать с подсветкой синтаксиса и правилами сравнения, настроенными специально для документов.
  • Двухпанельный вкладочный интерфейс.
  • Интеграция FTP-серверов, облачных хранилищ и zip-файлов.
  • Мощные фильтры.
  • Возможность осуществлять просмотр двух папок одновременно, их содержимое будет отображено на двух панелях.
  • Встроенная справка.
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