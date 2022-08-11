English Idioms - приложение поможет Вам увеличить словарный запас, выучить исчерпывающий набор идиом и сленговых выражений и научит использовать их в любом разговоре, как это делают носители языка.

Программа посвящена одной из самых сложных тем в изучении любого языка — идиомам и сленгу. Поскольку они не подчиняются общим правилам, их необходимо запомнить. Данное приложение поможет Вам максимально эффективно решить эту задачу. Оно позволяет быстро учить английские слова и выражения и применять их в реальном общении. Приложение станет полезным помощником как для начинающих учить английский язык, так и для людей, которые стремятся повысить уже имеющиеся знания и навыки. Кроме того, приложение будет полезно тем, кто хочет найти хорошую работу или получить высшее образование в США, Великобритании, Канаде, Австралии. Это полезное дополнение при подготовке к успешной сдаче экзаменов по TOEFL, IELTS и других тестов.

Методика интервальных повторений, примененная в приложении, позволяет быстро учить новые слова. В данном приложении собраны более 700 идиом и сленговых фраз, которые наиболее часто употребляются как в бытовой английской лексике, так и в популярных и специализированных ресурсах (National Geographic, TED, British Council и т.д.), периодических изданиях (People, Forbes, The Economist, Oxford University Press и т.д.), популярных фильмах и сериалах (Interstellar, Joker, The Big Bang Theory, Breaking Bad, Friends и т.д.), для наиболее полного освоения данной темы. С помощью приложения Вы сможете быстро выучить новые слова, расширив словарный запас, и улучшить свой разговорный английский.

Словарная карточка для каждой идиомы содержит полное толкование на английском языке, множество примеров использования, пример произношения с разными акцентами (американский, британский, австралийский, индийский) и другие детали, необходимые для их качественного изучения и погружения в тему. Благодаря уникальной методике обучения Вы запомните изучаемый материал очень и очень надолго.