Freda - бесплатная программа для чтения электронных книг. Бесплатно читайте более 50 000 классических книг, находящихся в публичном доступе, из каталогов Feedbooks, Gutenberg и других онлайн каталогов, или читайте свои собственные книги (без DRM) в поддерживаемых форматах: EPUB, MOBI, FB2, HTML и TXT.

Программа предлагает настраиваемые элементы управления, шрифты и цвета, а также аннотации и закладки, возможность поиска определений в словарях и переводов, а также имеется функция чтения "текста в речь". Freda понимает информацию о форматировании EPUB (жирный/жирный текст, поля и выравнивание) и может отображать изображения и диаграммы в книгах.

Программа может получать книги из онлайн-каталогов, таких как Feedbooks, Smashwords и Gutenberg Project. Если у вас уже есть коллекция книг, вы можете использовать OneDrive, DropBox или Calibre, чтобы загрузить ее в телефон. Freda также может загружать книги с любого веб-сайта и из вложений электронной почты. Присутствует возможность загружать книги и сохранять их на телефоне, чтобы продолжать чтение при отсутствии подключения к сети.