Freda для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.40 rev 6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Turnipsoft
|Категория:
|Чтение книг
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|35,36 Мб
Freda - бесплатная программа для чтения электронных книг. Бесплатно читайте более 50 000 классических книг, находящихся в публичном доступе, из каталогов Feedbooks, Gutenberg и других онлайн каталогов, или читайте свои собственные книги (без DRM) в поддерживаемых форматах: EPUB, MOBI, FB2, HTML и TXT.
Программа предлагает настраиваемые элементы управления, шрифты и цвета, а также аннотации и закладки, возможность поиска определений в словарях и переводов, а также имеется функция чтения "текста в речь". Freda понимает информацию о форматировании EPUB (жирный/жирный текст, поля и выравнивание) и может отображать изображения и диаграммы в книгах.
Программа может получать книги из онлайн-каталогов, таких как Feedbooks, Smashwords и Gutenberg Project. Если у вас уже есть коллекция книг, вы можете использовать OneDrive, DropBox или Calibre, чтобы загрузить ее в телефон. Freda также может загружать книги с любого веб-сайта и из вложений электронной почты. Присутствует возможность загружать книги и сохранять их на телефоне, чтобы продолжать чтение при отсутствии подключения к сети.
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