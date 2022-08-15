Freda для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.40 rev 6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Чтение книг
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:35,36 Мб
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Freda - бесплатная программа для чтения электронных книг. Бесплатно читайте более 50 000 классических книг, находящихся в публичном доступе, из каталогов Feedbooks, Gutenberg и других онлайн каталогов, или читайте свои собственные книги (без DRM) в поддерживаемых форматах: EPUB, MOBI, FB2, HTML и TXT.

Программа предлагает настраиваемые элементы управления, шрифты и цвета, а также аннотации и закладки, возможность поиска определений в словарях и переводов, а также имеется функция чтения "текста в речь". Freda понимает информацию о форматировании EPUB (жирный/жирный текст, поля и выравнивание) и может отображать изображения и диаграммы в книгах.

Программа может получать книги из онлайн-каталогов, таких как Feedbooks, Smashwords и Gutenberg Project. Если у вас уже есть коллекция книг, вы можете использовать OneDrive, DropBox или Calibre, чтобы загрузить ее в телефон. Freda также может загружать книги с любого веб-сайта и из вложений электронной почты. Присутствует возможность загружать книги и сохранять их на телефоне, чтобы продолжать чтение при отсутствии подключения к сети.

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