vFlat Scan для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.9.94 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:37,1 Мб
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vFlat Scan - приложение, которое позволяет превратить свою книжную полку в библиотеку электронных книг. С помощью данного приложения можно сканировать ваши книги быстро и красиво, сглаживая изогнутые страницы с помощью технологии глубокого обучения.

Ключевые особенности vFlat Scan:

  • Лучшее усиление изображения.
  • Лучшее выравнивание страниц.
  • Сбор отсканированных страниц в книгу.
  • Режим сканирования документов.
  • Автоматическое обнаружение и сортировка номеров страниц.
  • Совместимо с устройствами, поддерживающими OpenGL ES 3.1 и более поздние версии.
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