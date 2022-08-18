vFlat Scan для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.9.94 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|VoyagerX
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|37,1 Мб
vFlat Scan - приложение, которое позволяет превратить свою книжную полку в библиотеку электронных книг. С помощью данного приложения можно сканировать ваши книги быстро и красиво, сглаживая изогнутые страницы с помощью технологии глубокого обучения.
Ключевые особенности vFlat Scan:
- Лучшее усиление изображения.
- Лучшее выравнивание страниц.
- Сбор отсканированных страниц в книгу.
- Режим сканирования документов.
- Автоматическое обнаружение и сортировка номеров страниц.
- Совместимо с устройствами, поддерживающими OpenGL ES 3.1 и более поздние версии.
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