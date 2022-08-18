vFlat Scan - приложение, которое позволяет превратить свою книжную полку в библиотеку электронных книг. С помощью данного приложения можно сканировать ваши книги быстро и красиво, сглаживая изогнутые страницы с помощью технологии глубокого обучения.

Ключевые особенности vFlat Scan: