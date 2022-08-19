Voscreen для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Voscreen
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,92 Мб
Voscreen - бесплатное приложение для изучения и повышения уровня английского языка. Процесс обучения основан на просмотре видеороликов из фильмов, документалок, музыкальных клипов и мультфильмов, благодаря чему и происходит улучшение уровня английского.
Voscreen повышает вашу мотивацию, благодаря естественной среде обучения. Присутствует возможность выбирать видеоклипы от начинающих изучать язык до продвинутых, чтобы вы сосредоточились на вашем собственном уровне английского. Также можно практиковать любую грамматическую схему, такую как "present simple" или "noun clause". Просматривая и слушая видео, вы обучаетесь естественному английскому языку и повышаете восприятие на слух и произношение.
Особенности Voscreen:
- Изучение новых слов и улучшение своего словарного запаса.
- Благодаря дизайну видео-вопросов, Voscreen помогает вам приобретать навыки чтения.
- Языковой режим "English-to-English", позволяющий улучшить навыки перефразирования (повторения).
- Возможность улучшить понимание синонимов и антонимов.
- Предлагает функции для всех: для детей и взрослых.
Отличная возможность улучшить словарный запас иностранного языка, путем добавления и...
Lingo games - Learn English 1.1.9
Lingo games - Learn English – симбиоз игры и обучающего приложения. Играючи, вы научитесь новым словам...
В программе собрано около 2000 фразовых глаголов, которые наиболее часто употребляются в...
В приложении собраны более 700 идиом и сленговых фраз, которые наиболее часто...
Орфография русского языка - бесплатное приложение для Android, которое позволяет в игровой...
Польский язык за 7 уроков 3.4.1
Польский язык за 7 уроков - бесплатный курс польского языка, который поможет вам с...
Отзывы о программе Voscreen
Admin
Отзывов о программе Voscreen 1.2.7 пока нет, можете добавить...