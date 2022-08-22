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Немецкий с Nemo 1.5.0 Немецкий с Nemo - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого...

Quizlet 4.11 Продвинутое и полностью бесплатное Android-приложение для изучения иностранных языков,...

AnkiDroid Flashcards 2.15.6 Приложение для Android-устройств, с помощью которого можно легко заучивать нужную...

Duolingo 5.16.5 Duolingo – приложение для изучения иностранных языков, включая английский, испанский,...