Flashcards World для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.616 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Andev
|Категория:
|Обучающий софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7,56 Мб
Flashcards World - обучающее приложение, благодаря которому можно с легкостью создавать карточки и использовать различные режимы тренировок для их запоминания. Приложение работает полностью в автономном режиме.
Возможности Flashcards World:
- Возможность легко создавать свои карты и управлять ими.
- Использование различных режимов просмотра, чтобы не отвлекаться от учебы: в том числе письменный обзор, игры на память и аудиоплеер для прослушивания ваших карт в фоновом режиме.
- Возможность пользоваться приложением, даже если у вас нет подключения к Интернету.
- Возможность перемещать карты между колодами, объединять колоды и синхронизировать созданные вами данные на нескольких устройствах.
- Игры для укрепления памяти, чтобы учиться более увлекательно.
- Узнайте, когда вам нужно проверить знание каких-либо карт, и просматривайте только то, что вам нужно запомнить.
- Возможность включить опцию повторения с интервалами («умное повторение»), чтобы показывать ваши карты исходя из того, когда вы их просматривали в последний раз. Необходимые карты будут отображаться первыми, а частота показа будет постепенно увеличиваться.
- Создание разных комплектов, посвященных любой теме: к каждому комплекту можно добавить неограниченное количество карточек.
- Возможность легко импортировать комплект карт в приложение и иметь в нем свою колоду.
- Улучшайте свой словарный запас и увеличивайте его: учите несколько слов каждый день с помощью этого приложения.
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