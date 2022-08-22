Flashcards World для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.616 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7,56 Мб
Flashcards World скриншот № 2
Flashcards World скриншот № 3
Flashcards World скриншот № 4

Flashcards World - обучающее приложение, благодаря которому можно с легкостью создавать карточки и использовать различные режимы тренировок для их запоминания. Приложение работает полностью в автономном режиме.

Возможности Flashcards World:

  • Возможность легко создавать свои карты и управлять ими.
  • Использование различных режимов просмотра, чтобы не отвлекаться от учебы: в том числе письменный обзор, игры на память и аудиоплеер для прослушивания ваших карт в фоновом режиме.
  • Возможность пользоваться приложением, даже если у вас нет подключения к Интернету.
  • Возможность перемещать карты между колодами, объединять колоды и синхронизировать созданные вами данные на нескольких устройствах.
  • Игры для укрепления памяти, чтобы учиться более увлекательно.
  • Узнайте, когда вам нужно проверить знание каких-либо карт, и просматривайте только то, что вам нужно запомнить.
  • Возможность включить опцию повторения с интервалами («умное повторение»), чтобы показывать ваши карты исходя из того, когда вы их просматривали в последний раз. Необходимые карты будут отображаться первыми, а частота показа будет постепенно увеличиваться.
  • Создание разных комплектов, посвященных любой теме: к каждому комплекту можно добавить неограниченное количество карточек.
  • Возможность легко импортировать комплект карт в приложение и иметь в нем свою колоду.
  • Улучшайте свой словарный запас и увеличивайте его: учите несколько слов каждый день с помощью этого приложения.
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