Lumii для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.503.114 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:33,49 Мб
Lumii скриншот № 1
Lumii скриншот № 2
Lumii скриншот № 3
Lumii скриншот № 4

Lumii - приложение для обработка фотографий, которое предоставляет расширенные инструменты для редактирования фотографий, а также потрясающие фотофильтры и фотоэффекты.

Особенности Lumii:

  • Фотофильтры и фотоэффекты.
  • Возможность добавить пользовательские эксклюзивные фотоэффекты.
  • Создание фото коллажей.
  • Возможность обрезать фотографии и сделать их фон прозрачным.
  • Функция "Фоновый Ластик".
  • Возможность легко контролировать оттенок, насыщенность, яркость (HSL), поддержка 8 цветов каналов, профессиональный RAW-фоторедактор.
  • Профессиональные инструменты фоторедактора.
  • Расширенная настройка с 4 вариантами цвета.
  • Возможность регулировать яркость, контрастность, блики, теплоту, тени, резкость, экспозицию и т.д.
  • Селективные варианты улучшения изображения.
  • Поворот и обрезка фото.
  • Наличие пресетов для Instagram.
  • Добавление текста к фотографии с возможностью выбора множества шрифтов.
  • Импорт фотографий из галереи по альбомам.
  • Поддерживается история редактирования фотографий.
  • И многое другое...
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