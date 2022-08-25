Lumii для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.503.114 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|InShot Inc.
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|33,49 Мб
Lumii - приложение для обработка фотографий, которое предоставляет расширенные инструменты для редактирования фотографий, а также потрясающие фотофильтры и фотоэффекты.
Особенности Lumii:
- Фотофильтры и фотоэффекты.
- Возможность добавить пользовательские эксклюзивные фотоэффекты.
- Создание фото коллажей.
- Возможность обрезать фотографии и сделать их фон прозрачным.
- Функция "Фоновый Ластик".
- Возможность легко контролировать оттенок, насыщенность, яркость (HSL), поддержка 8 цветов каналов, профессиональный RAW-фоторедактор.
- Профессиональные инструменты фоторедактора.
- Расширенная настройка с 4 вариантами цвета.
- Возможность регулировать яркость, контрастность, блики, теплоту, тени, резкость, экспозицию и т.д.
- Селективные варианты улучшения изображения.
- Поворот и обрезка фото.
- Наличие пресетов для Instagram.
- Добавление текста к фотографии с возможностью выбора множества шрифтов.
- Импорт фотографий из галереи по альбомам.
- Поддерживается история редактирования фотографий.
- И многое другое...
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