Converter4Video - простой в использовании видеоконвертер для Windows. Converter4Video может создавать файлы нужного формата практически для любого устройства. Многим пользователям требуется помощь в конвертировании видео. Просмотр видео на мобильных устройствах может стать большой головной болью. Программное обеспечение для воспроизведения на таких устройствах требует определенных видеоформатов, что делает многие из ваших видео непригодными для использования. Даже самые современные смартфоны и планшеты страдают от этой проблемы, что часто делает их бесполезными для простой задачи воспроизведения видео. Подобные проблемы с форматированием - это неприятно, но теперь у них есть простое решение в Converter4Video.

Данная программа, прекрасно справляется с наиболее распространенными видеоформатами и предлагает профессиональную конвертацию, с которой каждый пользователь ПК может легко работать и использовать самостоятельно. Видео, которое необходимо конвертировать, просто перетаскивается в окно программы Converter4Video. После этого достаточно указать желаемый формат, например MPEG, MP4, 3GP, MKV, AVI, DVD, MOV, WebM или даже Ultra-HD, и затем одним щелчком мыши запустить процесс конвертации.

Пользователи часто даже не знают, в каком видеоформате должен быть фильм, чтобы его можно было воспроизвести на iPhone, Android, планшете или любом другом мобильном устройстве. Это тоже не проблема. Converter4Video также предлагает конвертацию с учетом особенностей конкретного устройства, благодаря наличию предустановленных пресетов. Можно выбрать подходящий целевой носитель (iPhone, Android, DVD, Blu-ray), оставляя выбор целевого формата полностью на усмотрение программы.