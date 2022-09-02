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Упражнения для глаз для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4,96 Мб
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Упражнения для глаз - приложение, благодаря которому можно улучшить зрение и не потерять его из-за ослабления глазных мышц. Программа содержит комплекс упражнений для улучшения зрения. Для достижения успеха в коррекции зрения при помощи гимнастики для глаз нужно заниматься регулярно и правильно.

Приложение поможет вам делать упражнения для глаз регулярно и в удобное для вас время. Присутствует возможность создать будильник, напоминания и делать гимнастику для глаз во время перерывов в работе за компьютером. Если у вас близорукость или дальнозоркость, выполнение упражнений для глаз может способствовать восстановлению зрения. Тренировка глаз также полезна для профилактики многих глазных заболеваний.

Зрение неминуемо будет ухудшаться, если не помогать глазам бороться с усталостью при помощи упражнений. Все упражнения для глаз, которые есть в этом приложении, можно выполнять в офисе прямо на рабочем месте, дома или на улице.

Особенности приложения:

  • гимнастика для глаз на каждый день;
  • профилактика близорукости (миопии);
  • профилактика дальнозоркости;
  • можно задать длительность комплекса упражнений для глаз;
  • настраиваемые напоминания;
  • будильник;
  • статистика.
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