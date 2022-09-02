Упражнения для глаз для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|andrew.brusentsov
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,96 Мб
Упражнения для глаз - приложение, благодаря которому можно улучшить зрение и не потерять его из-за ослабления глазных мышц. Программа содержит комплекс упражнений для улучшения зрения. Для достижения успеха в коррекции зрения при помощи гимнастики для глаз нужно заниматься регулярно и правильно.
Приложение поможет вам делать упражнения для глаз регулярно и в удобное для вас время. Присутствует возможность создать будильник, напоминания и делать гимнастику для глаз во время перерывов в работе за компьютером. Если у вас близорукость или дальнозоркость, выполнение упражнений для глаз может способствовать восстановлению зрения. Тренировка глаз также полезна для профилактики многих глазных заболеваний.
Зрение неминуемо будет ухудшаться, если не помогать глазам бороться с усталостью при помощи упражнений. Все упражнения для глаз, которые есть в этом приложении, можно выполнять в офисе прямо на рабочем месте, дома или на улице.
Особенности приложения:
- гимнастика для глаз на каждый день;
- профилактика близорукости (миопии);
- профилактика дальнозоркости;
- можно задать длительность комплекса упражнений для глаз;
- настраиваемые напоминания;
- будильник;
- статистика.
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Admin
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