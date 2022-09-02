Упражнения для глаз - приложение, благодаря которому можно улучшить зрение и не потерять его из-за ослабления глазных мышц. Программа содержит комплекс упражнений для улучшения зрения. Для достижения успеха в коррекции зрения при помощи гимнастики для глаз нужно заниматься регулярно и правильно.

Приложение поможет вам делать упражнения для глаз регулярно и в удобное для вас время. Присутствует возможность создать будильник, напоминания и делать гимнастику для глаз во время перерывов в работе за компьютером. Если у вас близорукость или дальнозоркость, выполнение упражнений для глаз может способствовать восстановлению зрения. Тренировка глаз также полезна для профилактики многих глазных заболеваний.

Зрение неминуемо будет ухудшаться, если не помогать глазам бороться с усталостью при помощи упражнений. Все упражнения для глаз, которые есть в этом приложении, можно выполнять в офисе прямо на рабочем месте, дома или на улице.

Особенности приложения: