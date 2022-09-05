Тест Остроты Зрения для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|andrew.brusentsov
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|8,23 Мб
Тест Остроты Зрения - инструмент, который поможет проверить остроту зрения и выявить основные проблемы со зрением. Тест легок в использовании, и вы можете следить за состоянием зрения и поддерживать его. Доступно несколько видов тестов для глаз, включая Острота зрения, таблица зрения Снеллена, таблица зрения LogMAR, таблица зрения Головина-Сивцева, Японский тест зрения по Ландольту, диаграмма Е, Астигматизм и Проверка очков.
Ключевые особенности программы Тест Остроты Зрения:
- Персональные проверки зрения для отслеживания зрительного прогресса.
- Общие проверки зрения, для выявления необходимости визита к врачу.
- Удобство проверок из дома.
- Тесты зрения в школах, детских садах и других заведениях.
- Пациенты с дегенерацией макулы для ежедневного отслеживания зрения.
- Предотвращение болезней глаз.
Программа содержит комплекс упражнений для улучшения зрения. Присутствует возможность...
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