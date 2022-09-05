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Тест Остроты Зрения для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:8,23 Мб
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Тест Остроты Зрения скриншот № 2
Тест Остроты Зрения скриншот № 3
Тест Остроты Зрения скриншот № 4

Тест Остроты Зрения - инструмент, который поможет проверить остроту зрения и выявить основные проблемы со зрением. Тест легок в использовании, и вы можете следить за состоянием зрения и поддерживать его. Доступно несколько видов тестов для глаз, включая Острота зрения, таблица зрения Снеллена, таблица зрения LogMAR, таблица зрения Головина-Сивцева, Японский тест зрения по Ландольту, диаграмма Е, Астигматизм и Проверка очков.

Ключевые особенности программы Тест Остроты Зрения:

  • Персональные проверки зрения для отслеживания зрительного прогресса.
  • Общие проверки зрения, для выявления необходимости визита к врачу.
  • Удобство проверок из дома.
  • Тесты зрения в школах, детских садах и других заведениях.
  • Пациенты с дегенерацией макулы для ежедневного отслеживания зрения.
  • Предотвращение болезней глаз.
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