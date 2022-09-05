Тест Остроты Зрения - инструмент, который поможет проверить остроту зрения и выявить основные проблемы со зрением. Тест легок в использовании, и вы можете следить за состоянием зрения и поддерживать его. Доступно несколько видов тестов для глаз, включая Острота зрения, таблица зрения Снеллена, таблица зрения LogMAR, таблица зрения Головина-Сивцева, Японский тест зрения по Ландольту, диаграмма Е, Астигматизм и Проверка очков.

Ключевые особенности программы Тест Остроты Зрения: