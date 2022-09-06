Poe-writer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3.26 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Rory O'Kelly
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|84,57 Мб
Poe-writer - полнофункциональный редактор с полужирным шрифтом, курсивом, заголовками, списками и многим другим. Присутствует возможность использовать либо панель инструментов в верхней части экрана, либо плавающую панель, которая появляется только при выделении текста.
Пользователь может настроить интерфейс по своему усмотрению, например выбрать одну из предустановленных тем или изменить шрифт, цвет, размер текста, ширину редактора или высоту строки. При желании можно скрыть панель инструментов, заголовок или включить режим полного фокуса, при котором исчезает все, кроме активного абзаца.
Особенности Poe-writer:
- Полужирный шрифт, курсив, заголовки, маркированные списки и многое другое.
- Возможность фокусировать внимание на одном абзаце затеняя остальной текст
- Автосохранение каждые 60 секунд.
- Получайте уведомления о достижении определенного объема текста.
- Установите для себя будильник, который сообщит вам, когда закончится время для написания текста.
- Возможность контролировать каждый аспект внешнего вида и настроек Poe.
- Активация таймера для ограничения времени на писательскую деятельность.
- Управление функцией автосохранения набранного текста.
- Возможность скрывать панель инструментов.
- Поиск слов и фраз с помощью встроенного поиска.
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Admin
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