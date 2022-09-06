Poe-writer - полнофункциональный редактор с полужирным шрифтом, курсивом, заголовками, списками и многим другим. Присутствует возможность использовать либо панель инструментов в верхней части экрана, либо плавающую панель, которая появляется только при выделении текста.

Пользователь может настроить интерфейс по своему усмотрению, например выбрать одну из предустановленных тем или изменить шрифт, цвет, размер текста, ширину редактора или высоту строки. При желании можно скрыть панель инструментов, заголовок или включить режим полного фокуса, при котором исчезает все, кроме активного абзаца.

Особенности Poe-writer: