AutoClose для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AutoClose
|Категория:
|Автоматизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,85 Мб
AutoClose - это удобный инструмент автоматизации Windows, который дает вам возможность указать, как и когда закрывать запущенные программы в вашей системе. С помощью AutoClose вы можете решить, что делать: выключать, выходить из системы, переходить в спящий режим или перезагружать компьютер. Утилита может поддерживать несколько задач одновременно и позволяет эффективно завершать фоновые задачи. Также присутствует возможность выполнять и запускать программы по расписанию или после отсутствия движения мыши или действий на клавиатуре.
Эта утилита предназначена не только для автоматического закрытия программ и выключения компьютера, но и предоставляет множество других возможностей. Вы также можете указать, хотите ли вы перевести систему в спящий режим или гибернацию через определенное время. Это позволит вам возобновить работу с того места, на котором вы остановились. AutoClose дает вам возможность решить, когда вы хотите перезагрузить компьютер. По истечении указанного времени AutoClose неукоснительно выполняет ваши указания. Кроме того, с помощью этой программы можно просто выключить дисплей монитора, если вы не хотите завершать запущенные задачи. Это может позволить вашим приложениям работать в фоновом режиме, сохраняя при этом безопасность вашей системы. AutoClose особенно полезен на рабочих местах, где информационная безопасность имеет решающее значение. Если вы вынуждены покинуть рабочее место, пока на вашем компьютере работает программа, AutoClose может отключить дисплей монитора, чтобы обеспечить безопасность ваших данных.
Если вы загружаете файл значительного размера или запускаете программу, требующую большой вычислительной мощности, AutoClose может оказаться очень полезным. Эта программа способна закрыть все программы, работающие в фоновом режиме, чтобы ускорить работу процессора. Это также поможет вам избавиться от скрытых программ или процессов, тайно запущенных в вашей системе. Функция одновременного завершения нескольких программ является уникальной для AutoClose и может сэкономить вам много времени. Она позволяет выбрать несколько программ, которые вы хотите закрыть, и автоматически завершить их в указанное вами время. Завершая все фоновые задачи, вы также можете избежать разрядки батареи вашего ноутбука. Поэтому, если вам нужно обработать большой файл, воспользуйтесь этим полезным приложением - AutoClose, чтобы завершить работу всех скрытых или фоновых программ. Это может значительно освободить процессор, чтобы сосредоточиться на важной задаче, не истощая батарею.
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