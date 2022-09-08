SecureSafe Password Manager для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.20.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|DSwiss Ltd.
|Категория:
|Менеджеры паролей
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|79,67 Мб
SecureSafe Password Manager - приложение для онлайн-хранилища файлов и управления паролями. Уникальность сервиса заключается в надежном двойном шифровании, тройном хранении данных и архитектуре с нулевым уровнем знаний, что гарантирует вам высочайший уровень безопасности данных и защиты конфиденциальности.
Особенности SecureSafe Password Manager:
- Высокозащищенное шифрование AES-256 и RSA-2048.
- Все данные, передаваемые между вашим устройством и SecureSafe, отправляются по протоколу HTTPS.
- Пароли дополнительно шифруются для обеспечения максимальной безопасности.
- Двухфакторная аутентификация (с SMS-токеном) для клиентов PRO, SILVER и GOLD.
- Многоуровневая защита данных в швейцарских высокозащищенных центрах обработки данных.
- Круглосуточный мониторинг всех систем.
- Возможность хранить до 50 уникальных паролей.
- Встроенный генератор паролей, который поможет вам создать надежные пароли.
- Наследование данных.
- Встроенная функция SecureViewer позволяет открывать и читать PDF-файлы, не оставляя цифровых следов на используемом компьютере.
- Mail-In - это почтовый ящик, встроенный в SecureSafe.
- SecureSend позволяет зашифровать и отправить файлы размером до 2 Гб любому получателю по вашему выбору (получателю не требуется SecureSafe для загрузки файла).
- Встроенная функция загрузки позволяет с помощью телефона сфотографировать важный документ, например, чек, и сохранить его непосредственно в сейфе.
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Admin
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