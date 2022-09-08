SecureSafe Password Manager для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.20.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Менеджеры паролей
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:79,67 Мб
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SecureSafe Password Manager - приложение для онлайн-хранилища файлов и управления паролями. Уникальность сервиса заключается в надежном двойном шифровании, тройном хранении данных и архитектуре с нулевым уровнем знаний, что гарантирует вам высочайший уровень безопасности данных и защиты конфиденциальности.

Особенности SecureSafe Password Manager:

  • Высокозащищенное шифрование AES-256 и RSA-2048.
  • Все данные, передаваемые между вашим устройством и SecureSafe, отправляются по протоколу HTTPS.
  • Пароли дополнительно шифруются для обеспечения максимальной безопасности.
  • Двухфакторная аутентификация (с SMS-токеном) для клиентов PRO, SILVER и GOLD.
  • Многоуровневая защита данных в швейцарских высокозащищенных центрах обработки данных.
  • Круглосуточный мониторинг всех систем.
  • Возможность хранить до 50 уникальных паролей.
  • Встроенный генератор паролей, который поможет вам создать надежные пароли.
  • Наследование данных.
  • Встроенная функция SecureViewer позволяет открывать и читать PDF-файлы, не оставляя цифровых следов на используемом компьютере.
  • Mail-In - это почтовый ящик, встроенный в SecureSafe.
  • SecureSend позволяет зашифровать и отправить файлы размером до 2 Гб любому получателю по вашему выбору (получателю не требуется SecureSafe для загрузки файла).
  • Встроенная функция загрузки позволяет с помощью телефона сфотографировать важный документ, например, чек, и сохранить его непосредственно в сейфе.
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