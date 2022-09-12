Mobile Doc Scanner - приложение, которое с лёгкостью конвертирует ваши изображения, бумажные документы, содержимое лекционных досок и многое другое в стандартные документы PDF. MDScan автоматически определяет границы, исправляет искажения и корректирует яркость для быстрого создания чётких и хорошо читаемых документов.

Программа может отснять страницы документа в пакетном режиме и сохранить их для последующей обработки. Это также позволит вам завершить работу в ситуациях, когда батарея на исходе. MDScan поддерживает загрузку документов в облачные сервисы, включая Dropbox, Google Docs и Box.net, сервера электронной почты или социальные сети, что делает программу отличным выбором для профессионального использования.

Ключевые особенности Mobile Doc Scanner: