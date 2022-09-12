Mobile Doc Scanner для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.9.17 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|STOIK Software
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|23,81 Мб
Mobile Doc Scanner - приложение, которое с лёгкостью конвертирует ваши изображения, бумажные документы, содержимое лекционных досок и многое другое в стандартные документы PDF. MDScan автоматически определяет границы, исправляет искажения и корректирует яркость для быстрого создания чётких и хорошо читаемых документов.
Программа может отснять страницы документа в пакетном режиме и сохранить их для последующей обработки. Это также позволит вам завершить работу в ситуациях, когда батарея на исходе. MDScan поддерживает загрузку документов в облачные сервисы, включая Dropbox, Google Docs и Box.net, сервера электронной почты или социальные сети, что делает программу отличным выбором для профессионального использования.
Ключевые особенности Mobile Doc Scanner:
- Продвинутый алгоритм обработки изображений – конвертирует любое изображение в стандартные документы PDF.
- Исключительно точное автоматическое определение границ и коррекция перспективы.
- Способность улучшать изображения и документы плохого качества.
- Возможность быстро отсканировать, переслать или опубликовать любой документ, включая чеки, газетные или журнальные статьи, инвойсы, купоны и постеры.
- Поддержка быстрого сканирования и управления многостраничными документами с телефона.
- Интегрированная поддержка облачных сервисов и социальных сетей для организации совместного доступа и публикации отсканированных материалов.
Новая почта – с данным приложением услуги экспресс-доставки товаров по Украине станут...
Приложение для автоматизации сферы услуг, благодаря которой можно управлять расписанием,...
Простое в использовании мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью...
Бесплатное приложение от компании Dropbox, которое предназначено для одновременной работы...
Простое в использовании приложение для Android-устройств, с помощью которого можно быстро и...
Office Lens – приложение, позволяющее сканировать документы и преобразовывать изображения в...
Отзывы о программе Mobile Doc Scanner
Admin
Отзывов о программе Mobile Doc Scanner 3.9.17 пока нет, можете добавить...