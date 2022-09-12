Mobile Doc Scanner для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.9.17 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:23,81 Мб
Mobile Doc Scanner скриншот № 2
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Mobile Doc Scanner скриншот № 4

Mobile Doc Scanner - приложение, которое с лёгкостью конвертирует ваши изображения, бумажные документы, содержимое лекционных досок и многое другое в стандартные документы PDF. MDScan автоматически определяет границы, исправляет искажения и корректирует яркость для быстрого создания чётких и хорошо читаемых документов.

Программа может отснять страницы документа в пакетном режиме и сохранить их для последующей обработки. Это также позволит вам завершить работу в ситуациях, когда батарея на исходе. MDScan поддерживает загрузку документов в облачные сервисы, включая Dropbox, Google Docs и Box.net, сервера электронной почты или социальные сети, что делает программу отличным выбором для профессионального использования.

Ключевые особенности Mobile Doc Scanner:

  • Продвинутый алгоритм обработки изображений – конвертирует любое изображение в стандартные документы PDF.
  • Исключительно точное автоматическое определение границ и коррекция перспективы.
  • Способность улучшать изображения и документы плохого качества.
  • Возможность быстро отсканировать, переслать или опубликовать любой документ, включая чеки, газетные или журнальные статьи, инвойсы, купоны и постеры.
  • Поддержка быстрого сканирования и управления многостраничными документами с телефона.
  • Интегрированная поддержка облачных сервисов и социальных сетей для организации совместного доступа и публикации отсканированных материалов.
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