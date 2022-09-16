HEIC Converter для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $12.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.18 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13,95 Мб
HEIC Converter скриншот № 1
HEIC Converter скриншот № 2

HEIC Converter - приложение, которое позволяет конвертировать все ваши фотографии HEIF (.heic) в JPG, JPEG или PNG. Формат HEIC - это более удобный способ хранения элементов изображений. Он использует более совершенное и современное сжатие, позволяя создавать цифровые фотографии, сделанные на iPhone, iPad или iPod, в файлах меньшего размера, сохраняя при этом более высокое качество изображения.

Приложение позволяет сохранить данные Exif в процессе конвертации. Качество изображения не будет потеряно. Пользователи могут загружать неограниченное количество фотографий для конвертации за один раз, что значительно экономит время, если у вас много фотографий HEIC. Также можно настроить качество изображения в зависимости от ваших потребностей.

Особенности HEIC Converter:

  • Возможность конвертировать HEIC в JPG / JPEG.
  • Возможность конвертировать HEIC в PNG.
  • Пакетное преобразование файлов HEIC.
  • Возможность отрегулировать качество изображения.
  • Простота в использовании.
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