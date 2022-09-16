HEIC Converter - приложение, которое позволяет конвертировать все ваши фотографии HEIF (.heic) в JPG, JPEG или PNG. Формат HEIC - это более удобный способ хранения элементов изображений. Он использует более совершенное и современное сжатие, позволяя создавать цифровые фотографии, сделанные на iPhone, iPad или iPod, в файлах меньшего размера, сохраняя при этом более высокое качество изображения.

Приложение позволяет сохранить данные Exif в процессе конвертации. Качество изображения не будет потеряно. Пользователи могут загружать неограниченное количество фотографий для конвертации за один раз, что значительно экономит время, если у вас много фотографий HEIC. Также можно настроить качество изображения в зависимости от ваших потребностей.

Особенности HEIC Converter: