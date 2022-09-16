HEIC Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $12.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.18 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Aiseesoft Studio
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13,95 Мб
HEIC Converter - приложение, которое позволяет конвертировать все ваши фотографии HEIF (.heic) в JPG, JPEG или PNG. Формат HEIC - это более удобный способ хранения элементов изображений. Он использует более совершенное и современное сжатие, позволяя создавать цифровые фотографии, сделанные на iPhone, iPad или iPod, в файлах меньшего размера, сохраняя при этом более высокое качество изображения.
Приложение позволяет сохранить данные Exif в процессе конвертации. Качество изображения не будет потеряно. Пользователи могут загружать неограниченное количество фотографий для конвертации за один раз, что значительно экономит время, если у вас много фотографий HEIC. Также можно настроить качество изображения в зависимости от ваших потребностей.
Особенности HEIC Converter:
- Возможность конвертировать HEIC в JPG / JPEG.
- Возможность конвертировать HEIC в PNG.
- Пакетное преобразование файлов HEIC.
- Возможность отрегулировать качество изображения.
- Простота в использовании.
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