Video to GIF Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.16 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Aiseesoft Studio
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|41,12 Мб
Video to GIF Converter - отличное программное обеспечение для конвертирования видео в GIF, которое позволяет бесплатно создавать GIF-анимации из видео в высоком качестве.
Приложение позволяет быстро преобразовать любой популярный видеоформат, такой как MP4, AVI, MOV или WMV в GIF. Также присутствует возможность редактировать видео и корректировать выходные эффекты GIF.
Особенности Video to GIF Converter:
- Возможность создавать GIF из видеоформатов, таких как MP4, AVI, MOV, WMV и других (поддерживается более 200 видеоформатов), с высоким качеством видео и высокой скоростью конвертации.
- Возможность напрямую редактировать видео и настраивать параметры выходного профиля, обрезая, объединяя, обрезая видео и настраивая яркость, контрастность, насыщенность, оттенок, добавляя водяные знаки и многое другое.
- Наличие функции предварительного просмотра.
- Создание скриншотов.
- Пакетное преобразование файлов.
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