Video to GIF Converter - отличное программное обеспечение для конвертирования видео в GIF, которое позволяет бесплатно создавать GIF-анимации из видео в высоком качестве.

Приложение позволяет быстро преобразовать любой популярный видеоформат, такой как MP4, AVI, MOV или WMV в GIF. Также присутствует возможность редактировать видео и корректировать выходные эффекты GIF.

Особенности Video to GIF Converter: