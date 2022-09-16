Video to GIF Converter для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.16 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:41,12 Мб
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Video to GIF Converter - отличное программное обеспечение для конвертирования видео в GIF, которое позволяет бесплатно создавать GIF-анимации из видео в высоком качестве.

Приложение позволяет быстро преобразовать любой популярный видеоформат, такой как MP4, AVI, MOV или WMV в GIF. Также присутствует возможность редактировать видео и корректировать выходные эффекты GIF.

Особенности Video to GIF Converter:

  • Возможность создавать GIF из видеоформатов, таких как MP4, AVI, MOV, WMV и других (поддерживается более 200 видеоформатов), с высоким качеством видео и высокой скоростью конвертации.
  • Возможность напрямую редактировать видео и настраивать параметры выходного профиля, обрезая, объединяя, обрезая видео и настраивая яркость, контрастность, насыщенность, оттенок, добавляя водяные знаки и многое другое.
  • Наличие функции предварительного просмотра.
  • Создание скриншотов.
  • Пакетное преобразование файлов.
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