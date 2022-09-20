Fast File Encryptor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $4.99
|Ограничение:
|21 день
|Версия:
|10.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|WinTools Software Engineering
|Категория:
|Шифрование
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|1,25 Мб
Fast File Encryptor - простая программа для шифрования и расшифрования файлов, благодаря которой можно быстро и легко шифровать/расшифровывать как отдельные файлы (причем поддерживается обработка файлов очень большего размера), так и целые директории.
Перед началом работы необходимо будет указать пароль практически любой длины и метод надёжности шифрования. Программа добавляет расширение .enc для зашифрованного файла и .dec для дешифрованных.
Fast File Encryptor представляет собой гибкий пользовательский интерфейс с подробными сообщениями обо всех операциях. Приложение включает следующие дополнительные инструменты: Шифрование файла, Шифрование папки, Часто используемые файлы, Измельчитель файлов и Папка-накопитель.
Возможности Fast File Encryptor:
- Быстрое шифрование файлов и папок.
- Возможность расшифровки файлов и папок.
- Быстрая обработка файлов очень большего размера.
- Включает уничтожитель файлов, с помощью которого можно очищать содержимое файлов перед удалением.
- Быстрый доступ к часто используемым файлам.
- Создание виртуального хранилища для конфиденциальных данных.
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