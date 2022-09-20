Fast File Encryptor - простая программа для шифрования и расшифрования файлов, благодаря которой можно быстро и легко шифровать/расшифровывать как отдельные файлы (причем поддерживается обработка файлов очень большего размера), так и целые директории.

Перед началом работы необходимо будет указать пароль практически любой длины и метод надёжности шифрования. Программа добавляет расширение .enc для зашифрованного файла и .dec для дешифрованных.

Fast File Encryptor представляет собой гибкий пользовательский интерфейс с подробными сообщениями обо всех операциях. Приложение включает следующие дополнительные инструменты: Шифрование файла, Шифрование папки, Часто используемые файлы, Измельчитель файлов и Папка-накопитель.

Возможности Fast File Encryptor: