Fast File Encryptor для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $4.99
Ограничение:21 день
Версия:10.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Шифрование
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:1,25 Мб
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Fast File Encryptor - простая программа для шифрования и расшифрования файлов, благодаря которой можно быстро и легко шифровать/расшифровывать как отдельные файлы (причем поддерживается обработка файлов очень большего размера), так и целые директории.

Перед началом работы необходимо будет указать пароль практически любой длины и метод надёжности шифрования. Программа добавляет расширение .enc для зашифрованного файла и .dec для дешифрованных.

Fast File Encryptor представляет собой гибкий пользовательский интерфейс с подробными сообщениями обо всех операциях. Приложение включает следующие дополнительные инструменты: Шифрование файла, Шифрование папки, Часто используемые файлы, Измельчитель файлов и Папка-накопитель.

Возможности Fast File Encryptor:

  • Быстрое шифрование файлов и папок.
  • Возможность расшифровки файлов и папок.
  • Быстрая обработка файлов очень большего размера.
  • Включает уничтожитель файлов, с помощью которого можно очищать содержимое файлов перед удалением.
  • Быстрый доступ к часто используемым файлам.
  • Создание виртуального хранилища для конфиденциальных данных.
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