Street Workout & Calisthenics - оффлайн приложение с более 60 упражнениями, классифицированными по степени сложности. Каждое упражнение предлагает иллюстрации и подробное руководство. Программа имеет различные планы тренировок, советы по питанию, статьи, таймер Табата и раздел 7-минутных тренировок. Доступны 1-недельные планы тренировок на 3 или 6 месяцев. Приложение работает автоматически, показывая программу тренировок на конкретный день.

Также включает таймер для интервальных тренировок высокой интенсивности (HIIT), который будет полезен для спринтов, отжиманий, прыжков, приседаний, езды на велосипеде, бега, бокса, планки, тяжелой атлетики, боевых искусств и других видов физической активности.

Присутствуют упражнения, основанные на HICT (высокоинтенсивная круговая тренировка), наиболее эффективном способе улучшить мышечную и аэробную форму. Состоит из 12 упражнений, которые нужно выполнять в течение 30 секунд, с 10-секундными перерывами между каждым упражнением.