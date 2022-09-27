Street Workout для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.9.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Muslim Zabirov
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|26,94 Мб
Street Workout & Calisthenics - оффлайн приложение с более 60 упражнениями, классифицированными по степени сложности. Каждое упражнение предлагает иллюстрации и подробное руководство. Программа имеет различные планы тренировок, советы по питанию, статьи, таймер Табата и раздел 7-минутных тренировок. Доступны 1-недельные планы тренировок на 3 или 6 месяцев. Приложение работает автоматически, показывая программу тренировок на конкретный день.
Также включает таймер для интервальных тренировок высокой интенсивности (HIIT), который будет полезен для спринтов, отжиманий, прыжков, приседаний, езды на велосипеде, бега, бокса, планки, тяжелой атлетики, боевых искусств и других видов физической активности.
Присутствуют упражнения, основанные на HICT (высокоинтенсивная круговая тренировка), наиболее эффективном способе улучшить мышечную и аэробную форму. Состоит из 12 упражнений, которые нужно выполнять в течение 30 секунд, с 10-секундными перерывами между каждым упражнением.
Программа содержит комплекс упражнений для улучшения зрения. Присутствует возможность...
Программа для проверки остроты зрения и выявить основные проблемы со зрением. Доступно...
Flo Женский Календарь Месячных 6.3.2
Бесплатное приложение (менструальный дневник) для ОС Android, которое использует...
Solar Activity Monitor Widget 3.4.3
Solar Activity Monitor Widget – геомагнитная солнечная активность может стать причиной плохого...
Таймер Табата – методика Идзуми Табата позволяет улучшить физические показатели...
Справочник заболеваний – подробное описание большого количества заболеваний, включая...
Отзывы о программе Street Workout
Admin
Отзывов о программе Street Workout 5.9.4 пока нет, можете добавить...