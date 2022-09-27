Трекер Сна для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:14,98 Мб
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Трекер Сна - личный монитор циклов сна, который поможет вам массу полезной информации о том, как вы спите, отследить храп и разговоры во сне и настроить умный будильник, который улучшит качество сна. С помощью приложения можно узнать глубину и циклы своего сна, рассчитать недельные и месячные циклы сна, записывать и слушать свой храп и разговоры во сне, слушать расслабляющие звуки для сна, просыпаться под умный будильник, записывать заметки о сне и настроении по утрам и многое другое.

Особенности приложения Трекер Сна:

  • Записи о циклах сна. Дневные, недельные и месячные отчеты о сне.
  • Запись ночных звуков - отслеживает храп и разговоры во сне.
  • Возможность слушать успокаивающие звуки — расслабьте нервы, дайте уйти стрессу и засыпайте быстрее.
  • Настраиваемый умный будильник, который мягко разбудит вас в фазе легкого сна.
  • Заметки о сне и настроении по утрам.
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