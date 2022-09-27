Трекер Сна - личный монитор циклов сна, который поможет вам массу полезной информации о том, как вы спите, отследить храп и разговоры во сне и настроить умный будильник, который улучшит качество сна. С помощью приложения можно узнать глубину и циклы своего сна, рассчитать недельные и месячные циклы сна, записывать и слушать свой храп и разговоры во сне, слушать расслабляющие звуки для сна, просыпаться под умный будильник, записывать заметки о сне и настроении по утрам и многое другое.

Особенности приложения Трекер Сна: