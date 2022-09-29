Йога для новичков для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Leap Fitness Group
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|19,62 Мб
Йога для новичков - приложение для йоги и похудения в домашних условиях. Упражнения не только помогут вам повысить гибкость и укрепить физическую форму, но и снизить уровень стресса, повысить концентрацию и улучшить осанку. Помимо упражнений йоги, в приложении имеются разработанные профессиональными тренерами упражнения, нацеленные на подтягивание рук, ног, ягодиц и живота.
Предусмотрено три уровня сложности упражнений для разных уровней подготовки: от неопытных до продвинутых пользователей. Вы сможете выбрать тот, что подходит именно вам.
Особенности приложения Йога для новичков:
- 30-дневные курсы упражнений йоги для похудения.
- Упражнения йоги, которыми можно заниматься в любое время и в любом месте.
- Ежедневные упражнения йоги, упражнения для сжигания жира, упражнения для пресса, ляжек, ног, рук и упражнения для сжигания жира на животе в домашних условиях.
- Йога для всех: мужчин и женщин, молодых и пожилых, новичков и опытных.
- Не требуется снаряжения и тренажерного зала, упражнения исключительно с использованием веса тела.
- Сжигает жир и калории.
- Способствует совершенствованию тела и разума.
- Развивает длинные сухие мышцы, формирующие контур тела.
- Повышает силу, улучшает равновесие и гибкость, что помогает снизить вероятность травм.
- Способствует расслаблению, быстрому засыпанию и повышению качества сна.
- Снижает стресс.
- И многое другое...
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