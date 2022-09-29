Йога для новичков для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:19,62 Мб
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Йога для новичков - приложение для йоги и похудения в домашних условиях. Упражнения не только помогут вам повысить гибкость и укрепить физическую форму, но и снизить уровень стресса, повысить концентрацию и улучшить осанку. Помимо упражнений йоги, в приложении имеются разработанные профессиональными тренерами упражнения, нацеленные на подтягивание рук, ног, ягодиц и живота.

Предусмотрено три уровня сложности упражнений для разных уровней подготовки: от неопытных до продвинутых пользователей. Вы сможете выбрать тот, что подходит именно вам.

Особенности приложения Йога для новичков:

  • 30-дневные курсы упражнений йоги для похудения.
  • Упражнения йоги, которыми можно заниматься в любое время и в любом месте.
  • Ежедневные упражнения йоги, упражнения для сжигания жира, упражнения для пресса, ляжек, ног, рук и упражнения для сжигания жира на животе в домашних условиях.
  • Йога для всех: мужчин и женщин, молодых и пожилых, новичков и опытных.
  • Не требуется снаряжения и тренажерного зала, упражнения исключительно с использованием веса тела.
  • Сжигает жир и калории.
  • Способствует совершенствованию тела и разума.
  • Развивает длинные сухие мышцы, формирующие контур тела.
  • Повышает силу, улучшает равновесие и гибкость, что помогает снизить вероятность травм.
  • Способствует расслаблению, быстрому засыпанию и повышению качества сна.
  • Снижает стресс.
  • И многое другое...
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Отзывы о программе Йога для новичков

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