Йога для новичков - приложение для йоги и похудения в домашних условиях. Упражнения не только помогут вам повысить гибкость и укрепить физическую форму, но и снизить уровень стресса, повысить концентрацию и улучшить осанку. Помимо упражнений йоги, в приложении имеются разработанные профессиональными тренерами упражнения, нацеленные на подтягивание рук, ног, ягодиц и живота.

Предусмотрено три уровня сложности упражнений для разных уровней подготовки: от неопытных до продвинутых пользователей. Вы сможете выбрать тот, что подходит именно вам.

Особенности приложения Йога для новичков: