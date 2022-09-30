Able Fax Tif View для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $49
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.22.8.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|GraphicRegion.com
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|6 / 6 | Статистика
|Размер:
|39,6 Мб
Able Fax Tif View - программа для редактирования TIF (TIFF), PDF, EPS, PS, AI, GIF и DCX файлов (документов) включая многостраничные. Предлагает большие возможности для просмотра, редактирования, печати, сохранения, преобразования. Позволяет редактировать загруженные изображения: извлекать, перемещать, вставлять, удалять, вращать, инвертировать страницы, удалять шум, очищать изображение, изменять цветовые настройки, добавлять поля.
Включает инструмент автоматического преобразования изображений полезный для работы с отсканированными изображениями, имеется возможность просмотра и редактирования аннотаций Wang или Kodak imaging аннотаций, поддерживается работа с факсами с различным горизонтальным и вертикальным DPI разрешением, доступна пакетная обработка.
Программа может преобразовывать FAX, TIF (TIFF), PDF, EPS, PS, AI, DCX файлы в стандартный TIFF/FAX формат, JPEG формат (RGB, GrayScale, YCbCr, CMYK, YCbCrK), PNG, BMP, Adobe PDF, PCX, PostScript PS, Wireless Bitmap WBMP, GIF, DIB, RLE, TGA (TARGA, VDA, ICB, VST, PIX), Portable Bitmap PBM, PGM и PPM.
Кроме того приложение имеет мощный механизм для работы с пометками различных типов (текст, фигуры, поля, штампы и др.), которые можно настроить под ваши потребности. Имеется анализатор и редактор TIFF тегов. Имеется поддержка работы со сканером и камерой.
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Отзывы о программе Able Fax Tif View
Admin
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